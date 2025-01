Bari: 35enne tenta di rapire una bimba di due anni, arrestato in flagrante

Un tentativo di rapimento avvenuto il 2 gennaio a Bari ha scosso la città, con l’arresto di un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta prontamente grazie all’allerta di una madre che stava passeggiando con la sua figlia di soli due anni.

Il tentativo di rapimento in via Michele de Napoli

Nella giornata del 2 gennaio, una mamma stava camminando lungo via Michele de Napoli con la sua bimba, quando è stata avvicinata da un uomo a bordo di una bicicletta. L’individuo, sceso rapidamente dal mezzo, ha aggredito la bambina, afferrandola per un braccio con l’intento evidente di allontanarla. L’uomo stava tentando di rapire la piccola quando, fortunatamente, alcune persone che si trovavano nelle vicinanze sono intervenute, mettendolo in fuga. Il suo tentativo di rapimento, fortunatamente, è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei passanti.

Le urla della madre, visibilmente scossa, hanno attirato l’attenzione dei carabinieri, impegnati nel loro servizio quotidiano di “carabinieri di quartiere” proprio in quella zona. Subito allertati, i militari si sono lanciati all’inseguimento del fuggitivo, riuscendo a bloccarlo poco dopo. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato. L’uomo, identificato come un 35enne originario di Bari, aveva precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, il che ha reso ancor più grave il suo gesto.

Indagini e arresto convalidato

Le forze dell’ordine, dopo aver ascoltato la testimonianza della madre e degli altri testimoni presenti, hanno potuto ricostruire in modo dettagliato l’accaduto, raccogliendo prove solide che hanno portato all’arresto dell’uomo. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Bari è stato immediatamente informato e ha convalidato l’arresto, confermando che le prove raccolte erano sufficienti a giustificare la misura cautelare.

Nel frattempo, i genitori della bambina, un uomo di 40 anni e una donna di 28, hanno potuto riabbracciare la loro figlia, che, nonostante lo spavento, non ha avuto necessità di essere soccorsa dai medici. Il gesto dell’uomo ha lasciato la cittadinanza attonita, ma la prontezza degli interventi ha evitato il peggio.

L’incidente ha suscitato un’onda di solidarietà nella città, che si è stretta attorno alla famiglia coinvolta. Il pronto intervento delle forze dell’ordine, insieme all’aiuto di cittadini attenti, ha impedito che il tentativo di rapimento avesse un esito tragico.