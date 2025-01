Stefano De Martino prende il bus e un ragazzo gli mostra il biglietto della Lotteria: la battuta del conduttore conquista i social

Un ragazzo di Napoli incontra Stefano De Martino in aeroporto e gli mostra il biglietto della Lotteria Italia, il conduttore ironizza sulla sua autenticità. Il video diventa virale sui social.

Un incontro tra tifosi e vip: De Martino scherza con un ragazzo di Napoli

In un incontro che ha scatenato una vera e propria ondata di sorrisi sui social, Stefano De Martino, conduttore di “Affari Tuoi” e figura di spicco nel panorama televisivo, si è trovato protagonista di una scena divertente in aeroporto. Il conduttore napoletano ha incontrato un giovane ragazzo della sua città, il quale, con un po’ di entusiasmo e speranza, gli ha mostrato il suo biglietto della Lotteria Italia chiedendo una sorta di “portafortuna”. In dialetto, il ragazzo ha chiesto a De Martino di “metterci la mano sua”, un’espressione tipica che si utilizza quando si spera che un gesto porti fortuna.

De Martino, noto per la sua simpatia e la capacità di interagire con il pubblico, ha preso il biglietto in mano e, con il suo inconfondibile stile, ha cominciato a scherzare. “L’hai comprato qua?”, ha chiesto, riferendosi alla località da cui stava partendo il volo. Senza aspettare una risposta, ha proseguito con una battuta: “Allora è falso!”, suscitando l’ilarità dei presenti. Il tono scherzoso e il contesto informale hanno reso l’interazione ancora più divertente, tanto da diventare rapidamente virale sui social, in particolare su TikTok.

Un’ironia che conquista i social: la spontaneità di Stefano De Martino

Il video dell’incontro è stato subito condiviso e commentato da migliaia di utenti, molti dei quali hanno apprezzato la spontaneità e l’umiltà del conduttore. De Martino, infatti, non ha mostrato alcuna distinzione tra sé e i suoi fan, dimostrando ancora una volta quanto sia amato per la sua genuinità. Il programma televisivo che conduce, “Affari Tuoi”, quest’anno ha acquisito una nuova visibilità grazie alla collaborazione con la Lotteria Italia, ed è proprio in questo contesto che è nato il simpatico siparietto.

Nel video si sentono anche alcuni commenti curiosi da parte di chi ha visto il clip. Alcuni utenti hanno manifestato il desiderio di capire meglio cosa si siano detti i due in napoletano, mentre altri hanno sottolineato l’autenticità di un incontro che ha fatto sorridere molti. Tuttavia, come spesso accade sui social, non sono mancati i commenti negativi, alcuni dei quali esplicitamente offensivi nei confronti della lingua e delle tradizioni partenopee.

Il simpatico episodio, però, ha avuto il merito di riportare alla luce un aspetto del conduttore che spesso si dimentica: la sua umiltà e il suo rapporto diretto con il pubblico. Un incontro casuale, un po’ di ironia e un grande sorriso sono stati sufficienti per far emergere ancora una volta il suo carisma.