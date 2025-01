Sondaggi 2025, centrodestra solido, Pd in crescita, Renzi e M5S in grossa difficoltà

Il primo sondaggio politico del 2025 mostra una situazione stabile per il centrodestra, con Fratelli d’Italia in testa, mentre Pd e Forza Italia guadagnano terreno.

Centrodestra solido, Forza Italia verso la doppia cifra

Secondo il sondaggio Swg, diffuso il 6 gennaio dal Tg La7 di Enrico Mentana, Fratelli d’Italia si conferma stabile e mantiene il primato con un consenso oltre la soglia dei voti ottenuti alle elezioni europee. Una notizia positiva per Giorgia Meloni, che consolida la sua posizione di leader del centrodestra.

Cresce invece Forza Italia, in netto miglioramento rispetto alla rilevazione precedente, avvicinandosi alla soglia psicologica del 10%, che non raggiunge dai tempi d’oro del berlusconismo. Al contrario, la Lega di Matteo Salvini è in calo, ampliando il divario con gli alleati azzurri. Anche Noi Moderati registra una leggera flessione.

Nel complesso, il centrodestra resta stabile e saldamente vincente in caso di elezioni.

Pd in crescita, calo per M5S e Renzi

Il Partito Democratico continua a guadagnare terreno, avvicinandosi leggermente a Fratelli d’Italia. La crescita rafforza il segretario Elly Schlein, ma resta da vedere se il partito riuscirà a capitalizzare questo slancio nelle prossime sfide elettorali.

Per il Movimento 5 Stelle, invece, il sondaggio segnala un calo, in un momento delicato per il partito guidato da Giuseppe Conte, alle prese con le vicende giudiziarie della governatrice sarda Alessandra Todde.

Male anche Italia Viva, in flessione nelle intenzioni di voto. Diversa la situazione per Carlo Calenda, con Azione che cresce ed è al momento sopra la soglia di sbarramento del 3%. Positiva anche la performance di +Europa, in leggero miglioramento.

Gradimento dei ministri

Sul fronte del governo, il gradimento dei ministri mostra una classifica guidata da figure chiave. Marina Calderone, Ministro del Lavoro, è la più apprezzata, seguita da Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Tra i ministri più graditi figurano anche Andrea Abodi (Sport e Giovani), Giancarlo Giorgetti (Economia) e Carlo Nordio (Giustizia).

Il governo nel suo complesso gode di un indice di fiducia del 53,9%, con un lieve incremento rispetto a novembre 2024.

Una sinistra in stallo

Nel centrosinistra, il sondaggio evidenzia uno stallo complessivo. Alle prossime regionali, la coalizione dovrà decidere se riproporre l’esperienza del “campo largo” o presentarsi divisa, rischiando di indebolire il proprio peso elettorale.