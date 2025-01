Otto e mezzo, Massimo Giannini gela Lilli Gruber con un elogio su Giorgia Meloni: “Successo straordinario”

Cecilia Sala è stata liberata in seguito a intense trattative diplomatiche. Il risultato, lodato persino dai critici, è attribuito alla leadership di Giorgia Meloni.

Cecilia Sala libera: il ruolo decisivo del governo italiano

La giornalista Cecilia Sala è tornata a casa, segnata da un rilascio che rappresenta un importante traguardo diplomatico per l’Italia. L’annuncio della sua liberazione ha catalizzato l’attenzione mediatica, trovando ampio spazio nel programma Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber su La7, nella puntata di mercoledì 8 gennaio.

Tra gli ospiti in studio, il giornalista Massimo Giannini, noto per le sue critiche pungenti nei confronti del governo, ha sorpreso il pubblico con un encomio rivolto alla premier Giorgia Meloni. “Decisamente Giorgia Meloni, questo va detto in maniera molto chiara,” ha dichiarato Giannini. Ha sottolineato come la presidente del Consiglio abbia svolto un ruolo chiave nella liberazione di Sala, evidenziando che “se non fosse intervenuta lei, oggi racconteremmo un’altra storia e Cecilia sarebbe ancora in prigione.”

Le trattative per la liberazione si erano complicate in seguito alla vicenda dell’ingegnere iraniano Alireza Abedini, arrestato a Malpensa per terrorismo lo scorso 16 dicembre. Secondo Giannini, la condizione essenziale per il rilascio di Sala sarebbe stata la mancata estradizione di Abedini, come inizialmente richiesto dall’Iran.

Trattative diplomatiche complesse: cosa è accaduto dietro le quinte

“Ma cos’ha offerto in cambio l’Italia?” ha incalzato Lilli Gruber durante la trasmissione. Giannini ha risposto in modo cauto, spiegando che alcuni dettagli delle trattative restano riservati. Ha aggiunto: “Dobbiamo ancora capirlo bene. Alcune cose, chiaramente, il governo non può dirle, anche perché la vicenda non è chiusa.”

L’ipotesi più accreditata è che l’Italia abbia garantito all’Iran che l’estradizione di Abedini non avrà luogo, rispettando implicitamente la richiesta di Teheran. Tuttavia, Giannini ha precisato che “l’Iran aveva inizialmente parlato chiaramente di uno scambio di ostaggi, poi ha negato, ma sappiamo tutti che è vero.”

La liberazione di Cecilia Sala, pur essendo un risultato importante, lascia aperte questioni diplomatiche delicate. Secondo Giannini, la vicenda potrebbe avere ulteriori sviluppi, rendendo necessaria un’attenta gestione da parte del governo italiano.

Concludendo la sua analisi, il giornalista ha rimarcato la complessità dell’intera operazione e la necessità di interpretare il rilascio di Sala come un risultato che combina strategia, fermezza e diplomazia.