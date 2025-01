Auto si schianta contro un albero, morti i genitori, grave la figlia di 4 anni

Grave incidente a Bussolengo, vicino Verona: un’auto esce di strada e si schianta contro un albero. Perdono la vita una coppia, gravemente ferita la loro figlia di quattro anni.

Schianto fatale sulla strada regionale 11

Un drammatico incidente si è verificato nella giornata di ieri a Bussolengo, in provincia di Verona, lungo la strada regionale 11. Un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita autonomamente di strada schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato devastante e ha causato la morte immediata di una coppia di genitori di origine cinese, di 32 e 31 anni. La loro figlia di quattro anni, seduta sul sedile posteriore al momento dello scontro, è rimasta gravemente ferita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del Suem 118, insieme agli agenti della polizia stradale e ai vigili del fuoco. La piccola è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco e successivamente trasportata in condizioni critiche presso l’ospedale di Borgo Trento a Verona. Nonostante gli sforzi dei sanitari, le condizioni della bambina restano preoccupanti.

Le indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sarebbe uscita di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli. Gli inquirenti stanno lavorando per comprendere le cause precise dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, potrebbero esserci una distrazione alla guida, un malore improvviso del conducente o una perdita di controllo dovuta alle condizioni dell’asfalto. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali dalle autorità competenti.

Il tragico episodio ha scosso profondamente la comunità locale, già segnata da un altro grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi nella zona. L’area lungo la strada regionale 11 è nota per la sua pericolosità, e non si esclude che vengano adottate misure preventive per migliorare la sicurezza della viabilità.

La famiglia e il cordoglio

Le vittime, una coppia residente da anni a Bussolengo, erano molto conosciute nella zona. La tragedia ha suscitato un grande dolore tra amici e conoscenti, che si sono raccolti per esprimere il loro cordoglio alla famiglia. La priorità ora resta la salute della piccola, affidata alle cure intensive dei medici dell’ospedale veronese.

Le autorità locali invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione alla guida, soprattutto lungo tratti stradali notoriamente pericolosi. L’incidente è un ulteriore monito sulla necessità di rispettare le norme del codice della strada per prevenire tragedie simili.