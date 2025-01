Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, il figlio Tancredi ricoverato: “Dobbiamo capire cosa è successo”

Momenti di apprensione per Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, ex concorrenti del Grande Fratello, che hanno comunicato il ricovero del figlio Tancredi, 10 anni, in ospedale.

Tancredi ricoverato durante un viaggio a Modena

Preoccupazione per Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, coppia nota per aver partecipato al reality show “Grande Fratello” oltre vent’anni fa. Durante un viaggio, il loro figlio Tancredi, di appena 10 anni, è stato ricoverato presso l’ospedale di Carpi, in provincia di Modena. L’annuncio è arrivato tramite un video pubblicato sui loro canali social, dove entrambi hanno voluto condividere l’accaduto con i propri follower.

Nel messaggio, i due hanno ringraziato il personale sanitario dell’ospedale: “Volevamo fare un ringraziamento a seguito di quello che è successo al nostro piccolo, volevamo ringraziare tutti, nessuno escluso, tutte le persone che lavorano nell’ospedale di Carpi, che ci hanno assistito con affetto, professionalità e con quel pizzico di simpatia e di ironia”. La coppia, composta da Katia, 46 anni, e Ascanio, 51, ha mostrato grande gratitudine nei confronti dello staff medico, sottolineandone l’impegno e la capacità di farli sentire al sicuro in un momento difficile.

Le condizioni di Tancredi e il rientro a Roma

Nonostante la preoccupazione iniziale, i genitori hanno rassicurato i fan riguardo alle condizioni di Tancredi, dichiarando che il bambino sta lentamente migliorando. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulle cause del ricovero. Nel loro messaggio social, hanno spiegato: “Cerchiamo di portare le giuste attenzioni che servono in questo momento”.

Dopo il ricovero, la famiglia è rientrata a Roma, dove Tancredi sarà sottoposto a ulteriori accertamenti presso l’ospedale Bambino Gesù, struttura di riferimento per i casi pediatrici. “Siamo tornati a Roma e dovremo andare al Bambino Gesù per capire cosa sia successo”, hanno concluso i due, mantenendo un tono positivo e rassicurante per i loro sostenitori.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si sono conosciuti e innamorati durante la partecipazione al “Grande Fratello” nel 2004. Da allora, hanno costruito una solida famiglia e sono diventati figure di riferimento nel mondo social, condividendo spesso momenti della loro vita quotidiana.