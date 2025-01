Jessica Morlacchi e Helena Prestes scontro al Grande Fratello, la Luzzi alla Morlacchi: “Bulla, neanche un cane si tratta così”

Un acceso confronto tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes durante la puntata del Grande Fratello ha acceso la serata, con dichiarazioni forti e momenti di tensione.

Lo scontro in diretta tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 8 gennaio 2025, si è assistito a un confronto particolarmente acceso tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes. L’episodio fa seguito a un litigio avvenuto durante una cena in casa, in cui la tensione è sfociata in un gesto violento: la modella brasiliana avrebbe tentato di aggredire la coinquilina con un bollitore.

Jessica Morlacchi, in collegamento dalla mystery room, ha ribadito il suo punto di vista senza arretrare: “Ero arrabbiata, ma direi di nuovo tutto quello che ho detto. Una persona che si comporta così, con me non troverà mai silenzio. Io non vado in giro ad alzarmi, prendere l’acqua e tirare i bollitori”.

Dal canto suo, Helena Prestes ha ammesso di aver perso il controllo, spiegando: “Volevo lanciarle dell’acqua. Non volevo rispondere alle sue parole, cerco di non dire parolacce. Sto arrivando al mio limite, l’ho superato”. La modella ha però negato qualsiasi intenzione di fare del male fisico a Jessica: “Non so più come rispondere alle provocazioni”.

L’intervento di Beatrice Luzzi dallo studio

Dallo studio, l’attrice Beatrice Luzzi ha commentato l’accaduto con toni severi, criticando i comportamenti osservati in casa. Rivolgendosi alle due concorrenti, Luzzi ha affermato: “Sono rimasta sbalordita dalla situazione. Se chi è intorno non fa da cuscinetto, non c’è progresso. Si capiva dove si sarebbe andati a finire. Soffro per Helena, so cosa significa ricevere certi insulti. Jessica, i tuoi comportamenti sono da bulla, non si usano neanche più allo stadio. Neanche un cane si tratta così”.

La discussione si è conclusa senza un reale chiarimento tra le due inquiline, lasciando in sospeso una tensione che potrebbe nuovamente esplodere nelle prossime puntate