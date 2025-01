Ischia, 38enne lascia il marito per un sacerdote: parroco si autosospende

Una donna di 38 anni a Ischia ha lasciato il marito per vivere una relazione con un sacerdote. Il parroco ha deciso di autosospendersi dalle sue funzioni.

Relazione tra parrocchiana e sacerdote

La vicenda si è svolta a Ischia, nota isola del Golfo di Napoli, dove una donna di 38 anni ha preso la decisione di separarsi dal marito per intraprendere una relazione sentimentale con un sacerdote. Secondo le ricostruzioni, i due si sarebbero conosciuti all’interno dell’ambito parrocchiale. Un’amicizia iniziale si è poi evoluta in una frequentazione più stretta, culminando nella scelta della donna di allontanare il marito dalla loro abitazione per ufficializzare la nuova relazione.

La storia, che ha fatto rapidamente il giro della piccola isola, è emersa nei giorni precedenti al Natale, quando il rapporto tra i due è diventato di dominio pubblico. Diverse fonti locali riferiscono che la relazione non sarebbe recente, ma già consolidata da tempo.

La posizione della Diocesi di Ischia

In seguito al clamore suscitato, la Diocesi di Ischia ha confermato che il sacerdote coinvolto ha deciso di autosospendersi dalle sue funzioni religiose. La Curia, tramite il vescovo Carlo Villano, ha espresso l’auspicio che la vicenda possa risolversi nel migliore dei modi, mantenendo al contempo un profilo riservato sulla questione.

Non è la prima volta che a Ischia si verificano episodi simili. Nel 2018, un altro sacerdote fu al centro di uno scandalo per una relazione con una giovane donna, culminata in una gravidanza. Anche in quell’occasione, il religioso fu sospeso “a divinis” e rinunciò alla veste sacerdotale.

Reazioni locali

La notizia ha inevitabilmente suscitato discussioni nella comunità isolana. La vicenda tocca temi delicati, tra cui il rispetto degli impegni religiosi da parte dei sacerdoti e le dinamiche familiari delle persone coinvolte. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli ufficiali da parte della Diocesi, che invita alla discrezione per tutelare le persone coinvolte.