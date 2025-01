Matteo Renzi festa per i suoi 50 anni, la battuta al veleno contro Travaglio “Dopo averci diffamato, ci ha sfamato”

Il leader di Italia Viva celebra il suo compleanno a Firenze, tra progetti politici, un nuovo libro e una battuta velenosa contro Marco Travaglio.

Un compleanno tra famiglia e politica

Matteo Renzi ha celebrato i suoi 50 anni con una festa a Firenze, sabato 11 gennaio, in un’atmosfera informale ma non priva di spunti politici. Vestito con una camicia a righe e pantaloni bianchi, l’ex premier ha accolto famiglia e amici, dedicando però ampio spazio alla sua visione politica e alle strategie future di Italia Viva.

Nel suo discorso, Renzi ha rilanciato il progetto di un centro politico che guarda a sinistra, accennando al possibile coinvolgimento dell’ex capo dell’Agenzia delle Entrate Paolo Maria Ruffini. Con determinazione, ha sottolineato: “Il nostro 2% tornerà ad essere fondamentale.”

Renzi non ha risparmiato un assist al governo di Giorgia Meloni sulla giustizia, dichiarando: “Se il governo dovesse fare la separazione delle carriere, noi la voteremo.”

Un nuovo libro e un attacco al governo

Durante l’evento, l’ex premier ha annunciato l’uscita di un nuovo libro, intitolato L’influencer, interamente dedicato al governo Meloni. In questo volume, Renzi si propone come un fact-checker, analizzando e criticando le politiche dell’esecutivo.

“Un libro contro il premier e l’esecutivo,” ha sintetizzato Renzi, presentandolo come un contributo al dibattito pubblico e un’occasione per smontare quelle che considera incongruenze e contraddizioni del governo.

La frecciata a Marco Travaglio

A far parlare di sé, più di qualsiasi dichiarazione politica, è stata però una battuta velenosa rivolta a Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e storico oppositore di Renzi.

“Dopo averci diffamato, ci ha sfamato,” ha ironizzato Renzi, riferendosi ai risarcimenti ottenuti in una causa per diffamazione legata al caso Open. “Con quello che ci hai dato per il risarcimento del caso Open, ci pago il pranzo e la giornata di oggi a tutti.”

La stoccata, accolta con risate e applausi dai presenti, ha segnato uno dei momenti più memorabili della giornata.