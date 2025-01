Ha un malore improvviso al bar mentre legge il giornale, morto sul colpo Claudio Pasquali, aveva 58 anni

Claudio Pasquali, noto come “Pacio”, è deceduto improvvisamente mentre leggeva il giornale in un bar di Medole, in provincia di Mantova.

Il malore fatale

Nella mattina di domenica 12 gennaio, Claudio Pasquali, 58 anni, si è improvvisamente accasciato privo di sensi su un tavolo di un bar-gelateria di Medole, un piccolo comune mantovano. Erano circa le 9 quando i presenti, tra cui i titolari del locale e altri clienti, hanno immediatamente allertato il 112.

Nel giro di pochi minuti, sul posto sono arrivati un’automedica e un’ambulanza, ma purtroppo per Pasquali non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso sul luogo.

Un uomo conosciuto e stimato

Claudio Pasquali, residente a Medole e di professione camionista, era una figura conosciuta e benvoluta nella comunità locale. Tutti lo chiamavano affettuosamente “Pacio”. La sua salma è stata ricomposta e affidata alla famiglia, che ora ne piange la scomparsa improvvisa. Il dramma ha lasciato sotto shock i cittadini del piccolo centro abitato, dove la notizia si è diffusa rapidamente.