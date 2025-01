Ramy e violenze in piazza, sale la tensione tra FdI e la Schlein, “Sempre più imbarazzante, chi ti consiglia?”

La segretaria del Pd accusa la destra di strumentalizzare le proteste, mentre Fratelli d’Italia replica duramente e difende le Forze dell’ordine.

Scontri e accuse incrociate

Le recenti violenze nelle manifestazioni per la morte di Ramy Elgaml hanno riacceso gli scontri politici. A Roma e Bologna, gruppi di facinorosi hanno aggredito le Forze dell’ordine, causando diversi feriti e danni. In questo contesto, la segretaria dem Elly Schlein ha attaccato la maggioranza: “La destra che governa la smetta di fare politica su queste violenze e sostenga invece i sindaci nel contrastarle, proprio mentre taglia miliardi di euro agli enti locali”. Un riferimento diretto alle parole di Giorgia Meloni, che aveva difeso gli agenti impegnati a contenere i disordini: “Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza. Alle Forze dell’Ordine va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti”.

La reazione di Fratelli d’Italia

Immediata la risposta sui social: “Elly Schlein tace sulle violenze della sinistra contro gli uomini in divisa e, invece, accusa la destra”, scrive Fratelli d’Italia. “Chi le consiglia queste dichiarazioni?”. Secondo il partito di governo, la segretaria dem si sarebbe mossa in netto ritardo nel condannare gli episodi di vandalismo e aggressione, intervenendo soltanto dopo la presa di posizione del premier. Restano dunque aperti i fronti di polemica, mentre la situazione in piazza continua a destare preoccupazione per nuovi potenziali disordini.