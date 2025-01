Attacchi a Berlusconi su Report, Rita Dalla Chiesa al veleno, “Veri sciacalli, tirano fuori il lerciume di cui si sono nutriti per anni”

“Ho vissuto sulla mia pelle il dolore di un padre ucciso dalla mafia. Sono profondamente vicina alla famiglia Berlusconi per il massacro mediatico che subiscono quasi ogni giorno.”

Così Rita Dalla Chiesa, vice presidente dei deputati di Forza Italia, ha commentato il servizio andato in onda su Rai 3 nella puntata di Report di domenica 12 gennaio.

Critiche al servizio di Report

La deputata azzurra ha espresso parole dure nei confronti della trasmissione, definendola un “processo televisivo” senza precedenti: “Non è continuando a infangarlo che si cancella la violenza terribile di quegli anni. Ieri sera è stato come rivivere un incubo”.

Dalla Chiesa ha aggiunto che il programma avrebbe riproposto inchieste già smentite dai tribunali di Palermo, Caltanissetta e Firenze: “Un attacco a Silvio Berlusconi, un uomo che si è battuto in vita con determinazione e che è da veri sciacalli continuare ad attaccare ora che non c’è più.”

La reazione di Marina Berlusconi e della Lega

In mattinata, anche Marina Berlusconi, figlia del Cavaliere, ha manifestato il proprio sdegno, parlando di “pattume mediatico-giudiziario” e annunciando possibili azioni legali contro la Rai.

Sulla stessa linea si sono schierati diversi esponenti della Lega, tra cui Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa e Stefano Candiani, che hanno definito il servizio “fazioso e irrispettoso”. Hanno sottolineato, inoltre, l’inopportunità di utilizzare una canzonetta ironica montata sulle immagini del funerale dell’ex premier.

La replica di Ranucci

Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha respinto le accuse definendo il lavoro “un’inchiesta rigorosa basata su documenti e dichiarazioni vagliate dai magistrati”. Ha evidenziato che il servizio ha suscitato “grande interesse pubblico” raggiungendo un picco di 1,5 milioni di telespettatori. Ranucci ha inoltre sottolineato come l’inchiesta abbia trattato le novità emerse dalle perizie economico-finanziarie della Procura di Firenze, dove Marcello Dell’Utri è tuttora indagato.

Appello ai vertici Rai

Rita Dalla Chiesa ha chiesto un intervento dei vertici Rai per garantire che il servizio pubblico rispetti “la verità e le garanzie processuali”. Secondo la deputata, trasmissioni come quella di Report rischiano di “prendere in giro gli spettatori e di offendere la memoria di un uomo amato da milioni di italiani”.