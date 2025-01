Rama si inginocchia davanti alla Meloni e lei: “La devi smettere”

Durante il summit sulla sostenibilità ad Abu Dhabi, il primo ministro albanese Edi Rama ha sorpreso Giorgia Meloni inginocchiandosi e offrendole un foulard come regalo di compleanno.

Rama celebra il compleanno di Meloni

Nel contesto della Sustainability Week di Abu Dhabi, il primo ministro dell’Albania, Edi Rama, ha scelto un gesto inaspettato per omaggiare la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, in occasione del suo quarantottesimo compleanno. Al loro arrivo all’evento, Rama si è inginocchiato davanti a Meloni, porgendole un foulard confezionato da un produttore italiano trasferitosi in Albania, oggi cittadino albanese. La scena ha subito attirato l’attenzione dei presenti.

Visibilmente sorpresa, Meloni ha replicato con un sorriso imbarazzato: “La devi smettere con questa storia”. Non contento, Rama ha chiesto ai giornalisti di unirsi per cantare “Tanti auguri” alla premier italiana, consolidando l’atmosfera distesa e cordiale tra i due leader.

“La mia sorella”, ha dichiarato Rama in tono affettuoso, abbracciando Meloni. Il gesto ha sottolineato il rapporto di collaborazione e amicizia tra i due Paesi, rafforzato ulteriormente durante il summit.

Energia verde e cooperazione internazionale

Oltre al siparietto informale, la giornata ha visto l’annuncio di un importante accordo trilaterale tra Italia, Albania ed Emirati Arabi Uniti. L’intesa riguarda la realizzazione di un’infrastruttura per la produzione e il trasporto di energia rinnovabile dall’Albania all’Italia tramite un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico.

Meloni ha definito l’iniziativa “un progetto ambizioso”, dichiarando: “Dimostra come nuove forme di cooperazione possano emergere tra partner apparentemente distanti”. Il primo ministro albanese ha aggiunto che il valore complessivo dell’infrastruttura sarà di circa un miliardo di euro, con operatività prevista entro tre anni.

Obiettivi comuni per il Mediterraneo

Il progetto, che coinvolge anche il ministro italiano dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, mira a rafforzare la sicurezza energetica nella regione e a promuovere lo sviluppo sostenibile. In particolare, l’accordo prevede la realizzazione di impianti di energia solare, eolica e di soluzioni ibride in Albania, con una parte significativa dell’energia destinata all’Italia.

“Questo accordo rappresenta un passo cruciale verso una transizione energetica condivisa”, ha concluso Meloni, ribadendo l’importanza della cooperazione tra i tre governi coinvolti.