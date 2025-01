Incidente, 13enne in condizioni critiche, auto guidata da un amico a 150 km/h, nell’abitacolo musica trap a tutto volume

Un grave incidente stradale ad Abbadia Lariana coinvolge tre giovani: il conducente ammette l’assunzione di alcol. La vittima più giovane, una 13enne, è in fin di vita.

La dinamica dello schianto

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino del 10 gennaio lungo la Statale 36 nei pressi di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Una BMW Serie 1, guidata da un ragazzo di 22 anni, è finita fuori controllo sul rettilineo della Provinciale 72 prima di imboccare il tunnel che conduce alla Statale. L’auto è andata in testacoda e si è schiantata violentemente contro un parapetto in cemento.

All’interno del veicolo si trovavano tre giovani: il conducente, un passeggero di 19 anni e una 13enne seduta nei sedili posteriori. Quest’ultima ha riportato gravissime ferite ed è attualmente ricoverata nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale di Lecco, dove lotta tra la vita e la morte. Il conducente e il passeggero, invece, sono usciti quasi illesi dallo schianto.

Alcol, velocità e un video sui social

Pochi istanti prima dell’incidente, un video registrato con lo smartphone all’interno della BMW mostra il contachilometri che raggiunge i 150 km/h, mentre in sottofondo risuona a tutto volume musica trap. Sullo sfondo si vedono bottiglie di alcol vuote. Il 22enne alla guida ha ammesso di aver bevuto quella sera, mentre il passeggero 19enne ha dichiarato di essere distratto dal telefono: “Ero su TikTok, non mi sono accorto di nulla”.

Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe inizialmente pianificato una cena al McDonald’s di Lecco, ma la serata si sarebbe poi trasformata in un giro tra bar e corse in auto. La ragazza, che avrebbe lasciato casa senza avvisare i genitori, si trovava sui sedili posteriori al momento dello schianto.

Le indagini in corso

Le autorità stanno indagando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente, che inizialmente ha tentato di allontanarsi per evitare il controllo dell’alcoltest, è ora sotto inchiesta per guida in stato di ebbrezza e lesioni gravi. Gli inquirenti stanno inoltre verificando se la velocità eccessiva sia stata l’unica causa della perdita di controllo del veicolo.