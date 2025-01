Fedez si è affidato ad un santone indiano: la lettura delle foglie che predice il destino

Fedez si affida al santone indiano Vinod per scoprire dettagli sul proprio futuro attraverso il rituale delle “Foglie del Destino”, sorprendendosi delle sue predizioni.

Un rituale che svela dettagli personali

Fedez, noto rapper italiano, ha recentemente raccontato un’esperienza che ha destato curiosità e dibattiti. Durante una puntata del podcast “Pulp Podcast” condotto insieme a Mr Marra, l’artista ha rivelato di aver consultato un santone indiano di nome Vinod, specializzato nella lettura delle “Foglie del Destino”. Il contatto con Vinod avviene attraverso Skype, dove il santone analizza simboli sulle foglie per fornire indicazioni sul passato, presente e futuro.

La decisione di rivolgersi a Vinod sarebbe nata in un periodo di crisi personale per Fedez, segnato dalla separazione con Chiara Ferragni, dalla controversia del “caso Iovino” e da altre vicende che hanno coinvolto la sua sfera privata. Vinod ha catturato la sua attenzione con rivelazioni precise e personali. “Mi ha detto: ‘Tua moglie ti ha appena cacciato di casa’, una cosa che solo mia madre e la mia assistente sapevano”, ha dichiarato il rapper, aggiungendo che il santone ha persino indicato con esattezza l’orario e il minuto della sua nascita. “In quel momento ho pensato: ‘Cosa sta succedendo?’”, ha aggiunto.

La scoperta delle “Foglie del Destino”

L’approccio alle “Foglie del Destino” è stato suggerito da amici e dalla sua mental coach. Una figura Hare Krishna ha poi incoraggiato Fedez a esplorare temi come il karma e la reincarnazione attraverso libri specifici. Nonostante il rapper non si consideri una persona spirituale, ha ammesso di aver vissuto esperienze particolari da quando ha iniziato il rituale. “Non posso negare che alcune cose accadute siano strane”, ha raccontato. Fra queste, la corrispondenza tra episodi chiave della sua vita e i numeri ricorrenti 9, 18, 27 e 36: “A 9 anni ho subito una molestia, a 18 ho tentato il suicidio, a 27 ho conosciuto mia moglie e a 36 ho vissuto situazioni legate a dinamiche karmiche”.

Le previsioni sul caso Iovino

Vinod ha anche affrontato temi controversi, come l’aggressione a Cristiano Iovino, con cui Fedez ha un accordo di riservatezza. Il santone avrebbe avvertito l’artista di fare attenzione alla propria impulsività, affermando che il karma avrebbe avuto un ruolo centrale. “Tre giorni dopo, su un volo per Miami, mia figlia ha pianto brevemente e un uomo mi ha detto di punirla. Quel momento ha scatenato in me una rabbia incontrollata”, ha confessato il rapper.

Secondo Fedez, il santone avrebbe mostrato preoccupazione per il contenuto delle sue letture: “Mi ha detto che, secondo il karma, non dovrei nemmeno essere vivo dopo il cancro che ho avuto”. Poco dopo, Vinod avrebbe interrotto i contatti, definendo inaccettabili alcune azioni che il rapper aveva confidato.