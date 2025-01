Crede di parlare con Brad Pitt, si innamora di lui, divorzia dal marito e regala al falso attore 830mila euro, incredibile truffa milionaria

Una designer francese ha denunciato una truffa milionaria orchestrata da un falso account dell’attore statunitense Brad Pitt, che l’ha portata a perdere una somma ingente e a chiedere il divorzio.

Il contatto via social: una storia incredibile

Anne, una designer d’interni francese di 53 anni, ha raccontato la sua esperienza al programma televisivo francese “Sept à quatre” su TF1, svelando come sia caduta vittima di una truffa online. La vicenda ha avuto inizio nel febbraio 2023, durante una vacanza a Tignes. Registratasi su Instagram per condividere le foto del viaggio, Anne è stata contattata da un account che si presentava come “Jane Etta Pitt”, nome associato alla madre dell’attore hollywoodiano Brad Pitt. Il giorno successivo, un altro account, presumibilmente dell’attore, ha avviato una conversazione, sostenendo che sua madre gli aveva parlato di lei.

Con il passare del tempo, il falso Brad Pitt ha costruito un rapporto epistolare con Anne, inviandole poesie e dichiarazioni romantiche. “Ci sono così pochi uomini che ti scrivono cose del genere”, ha detto Anne, spiegando come i messaggi ricevuti la facessero sentire speciale. Tra le prove presentate dal truffatore vi era anche un videomessaggio, apparentemente autentico, che si è poi rivelato generato dall’intelligenza artificiale.

La truffa milionaria: regali inesistenti e richieste di denaro

Nei mesi successivi, il truffatore ha iniziato a chiedere somme di denaro ad Anne con pretesti sempre più elaborati. Prima, le ha chiesto di pagare 9.000 euro per tasse doganali su presunti regali di lusso di marchi come Chanel ed Hermès, mai ricevuti. Successivamente, le ha raccontato di essere in difficoltà economiche a causa del suo divorzio da Angelina Jolie, aggiungendo di aver bisogno di 700mila euro per cure contro un presunto tumore ai reni. Per rendere la storia credibile, il truffatore le ha inviato immagini generate dall’intelligenza artificiale raffiguranti l’attore in ospedale.

Anne, convinta della sincerità del falso Brad Pitt, ha inviato le somme richieste e ha persino deciso di divorziare dal marito. Solo nell’estate del 2024, vedendo immagini reali dell’attore in compagnia della sua nuova partner, ha compreso di essere stata raggirata e ha sporto denuncia.

Un fenomeno in crescita

Il caso di Anne non è isolato. Già nel settembre 2024, cinque persone erano state arrestate in Spagna per aver sottratto 325mila euro a due donne vulnerabili, fingendosi celebrità. La vicenda di Anne evidenzia i pericoli legati alle truffe online, specialmente quando vengono utilizzate le identità di personaggi famosi.

Anne, attualmente ricoverata in una clinica per curare una grave depressione, ha voluto condividere la sua storia per sensibilizzare il pubblico su questi rischi sempre più diffusi.