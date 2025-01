Renzi attacca Salvini: “Trasporto ferroviario nel caos, siamo pronti a una mozione di sfiducia”

Il leader di Italia Viva critica duramente la gestione dei trasporti e chiede che il ministro riferisca in Senato sulla crisi del sistema ferroviario.

Renzi contro Salvini

Il trasporto ferroviario italiano continua a vivere giornate di caos, con disservizi che colpiscono città come Firenze e Roma. Sulla situazione critica interviene Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che su X (ex Twitter) lancia un duro attacco al ministro dei Trasporti Matteo Salvini:

“Stamani Firenze, oggi Roma. Il trasporto su rotaia sembra impazzito. Ma che sta succedendo in Italia? Salvini venga in Senato a riferire: noi siamo pronti a presentare la mozione di sfiducia. Così non si può più andare avanti.”

Caos trasporti e critiche politiche

Il sistema ferroviario italiano è al centro delle polemiche per i numerosi disservizi delle ultime settimane, tra cui ritardi, guasti e soppressioni di treni. L’ultimo episodio, verificatosi oggi, ha ulteriormente alimentato il malcontento tra i viaggiatori e le critiche politiche verso la gestione del settore.

Renzi, da tempo critico nei confronti del ministro Salvini, considera inaccettabile l’attuale situazione e chiede un confronto diretto in Parlamento. La proposta di una mozione di sfiducia rappresenta un passo deciso da parte di Italia Viva, che punta a mettere pressione sul governo per affrontare in modo concreto i problemi del trasporto ferroviario.

Una prova politica per il governo

L’intervento di Renzi si inserisce in un clima politico sempre più teso, con le opposizioni unite nel chiedere maggiori responsabilità al governo e al ministro dei Trasporti. Per Salvini, le difficoltà del sistema ferroviario rappresentano una sfida politica e amministrativa che potrebbe avere ripercussioni sulla tenuta dell’esecutivo nei prossimi mesi.