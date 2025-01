Biden, il discorso d’addio è una bordata contro Trump

Joe Biden, nel suo discorso d’addio alla Casa Bianca, lancia un allarme sulla democrazia americana, evidenziando le minacce rappresentate dal potere concentrato nelle mani di pochi.

Biden saluta la Casa Bianca con un messaggio accorato

Washington D.C. – Nel suo ultimo discorso come presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha voluto ringraziare il popolo americano per i suoi 50 anni di servizio pubblico e lanciare un chiaro avvertimento sui rischi che incombono sulla democrazia. Parlano le sue parole pronunciate dallo Studio Ovale, poco dopo le ore 20 della costa orientale: “Credo ancora nell’America e nei valori che ci uniscono. Ma oggi, il nostro Paese affronta minacce senza precedenti”.

Biden ha sottolineato la necessità di proteggere le istituzioni democratiche, criticando una crescente concentrazione di potere nelle mani di poche figure estremamente influenti. Ha parlato di un’“oligarchia di estrema ricchezza, potere e influenza” che potrebbe mettere in pericolo non solo i diritti fondamentali, ma anche la mobilità sociale e l’uguaglianza di opportunità. Questi timori arrivano a pochi giorni dall’insediamento del suo successore, Donald Trump, previsto per il 20 gennaio.

Il pericolo tecnologico e l’avanzata dei grandi poteri

Durante il suo discorso, Biden ha anche evocato i rischi di un “complesso industriale tecnologico”, paragonandoli alle preoccupazioni espresse dal presidente Dwight Eisenhower nel 1961 sul complesso militare-industriale. Il presidente uscente ha denunciato l’influenza di potenti figure nel settore tecnologico, facendo chiari riferimenti a Elon Musk e Mark Zuckerberg. “Le piattaforme tecnologiche e i social media sono diventati strumenti di disinformazione e manipolazione”, ha detto Biden. “La verità è soffocata dalle menzogne raccontate per il potere e il profitto”.

Biden ha inoltre espresso preoccupazione per il futuro della stampa libera, che secondo lui “si sta sgretolando” sotto il peso della disinformazione. “La nostra democrazia dipende dalla capacità dei cittadini di accedere a informazioni affidabili e di avere fiducia nelle istituzioni”, ha concluso.

Un addio che è anche un monito

Il discorso d’addio di Biden appare come una chiamata all’azione per preservare i valori fondamentali degli Stati Uniti. Con toni accorati, ha cercato di sottolineare le sfide future, auspicando un impegno collettivo per contrastare le minacce che si profilano all’orizzonte. Le sue parole risuonano come un invito a difendere la democrazia americana in un periodo di profonde divisioni e trasformazioni.