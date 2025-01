Sondaggi 2025, valanga di consensi per la Meloni, cresce il distacco tra FDI e PD, male FI e Lega

Il gradimento per il governo Meloni e il suo partito continua a crescere secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7.

FdI in aumento, distacco dal Pd cresce

Secondo l’ultima rilevazione Swg, Fratelli d’Italia (FdI), il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si conferma la prima forza politica italiana con un incremento di 0,7 punti percentuali rispetto alla settimana precedente, raggiungendo il 29,8%. Questo risultato segna un ulteriore rafforzamento rispetto al Partito Democratico (Pd), che invece perde 0,3 punti, scendendo al 22,2%. Il divario tra i due partiti principali è ora di 7,6 punti percentuali, rispetto ai 6,6 della settimana precedente.

Influenza dell’operazione per Cecilia Sala

Il sondaggio evidenzia che uno dei fattori che ha inciso positivamente sul gradimento di FdI è stato il buon esito dell’operazione per la liberazione di Cecilia Sala, rientrata in Italia dopo 21 giorni di prigionia a Teheran. Questo successo ha contribuito a rafforzare l’immagine di un governo solido e operativo agli occhi degli italiani.

Opposizioni e altri partiti

Nel campo delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle (M5S) guadagna 0,2 punti percentuali, salendo all’11,6% e confermandosi terza forza politica, seppur a grande distanza dal Pd. I sogni di Giuseppe Conte di diventare leader di una coalizione unita delle opposizioni sembrano ancora lontani da realizzarsi con queste percentuali.

In leggero calo sia Forza Italia che la Lega, che perdono entrambe 0,3 punti percentuali, attestandosi rispettivamente al 9,1% e 8,3%. Gli equilibri all’interno della coalizione di centrodestra, tuttavia, restano invariati. Alleanza Verdi-Sinistra registra un modesto incremento dello 0,1%, arrivando al 6,6%.

Una crescita significativa per un partito di governo

FdI si distingue come la formazione politica con la maggiore crescita settimanale. Questo dato è significativo per un partito al governo, sottoposto costantemente al giudizio dell’elettorato per le proprie scelte e azioni. La leadership di Giorgia Meloni appare dunque consolidata, con una percezione di stabilità che sembra rafforzare il consenso intorno al suo esecutivo.