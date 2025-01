Il prossimo ritorno al lavoro di Sangiuliano, “Smaltisco le ferie e attendo un incarico Rai.”

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano racconta la sua nuova vita dopo l’esperienza politica, tra progetti editoriali e riflessioni internazionali.

Ritorno al giornalismo e nuovi progetti

Dopo la conclusione del suo incarico come ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano è tornato a vestire i panni del giornalista. Attualmente nella sua Rai, Sangiuliano si trova “in attesa di collocamento”, avendo perso la guida del Tg2, ma non ha perso l’entusiasmo per il mestiere. Intervenendo come ospite a Piazzapulita, ha dichiarato: “Questo mestiere mi ha sempre divertito. Ho fatto le notti per aggiornare la biografia di Donald Trump, il mio nuovo libro”.

Tra un progetto editoriale e l’altro, l’ex ministro sta affinando il proprio inglese, pronto a nuove sfide professionali: “Corrispondente a New York? Io mi sono sempre occupato di politica internazionale, ma deciderà l’azienda”.

La stima di Liliana Segre e il caso Boccia

Durante l’intervista, Sangiuliano ha ricordato con orgoglio l’email ricevuta dalla senatrice Liliana Segre poco dopo le sue dimissioni. La senatrice lo ha ringraziato per l’installazione della segnaletica alla Stazione Centrale di Milano per indicare il Memoriale della Shoah, un gesto che ha definito un valore straordinario per la nazione.

Tuttavia, Sangiuliano ha evitato accuratamente di entrare nei dettagli del caso Maria Rosaria Boccia, definito “quasi un caso di Stato” e che avrebbe contribuito alla fine del suo incarico da ministro: “Lasciamo lavorare la magistratura che ha in mano il caso”, ha ribadito.

Riflettori sui grandi temi internazionali

Sangiuliano ha espresso il desiderio di tornare a occuparsi di politica internazionale, citando figure come Donald Trump, Elon Musk e Xi Jinping. Di Trump ha detto: “Potrebbe essere la risposta sbagliata a problemi giusti”. Su Musk, che ha incontrato durante una visita alla Galleria Borghese di Roma, ha raccontato: “È un uomo molto preparato, conosceva la biografia di Caravaggio. Ho letto che da ragazzino è stato mandato in un campo di lavoro in Sudafrica. Ha un rapporto molto stretto con il figlio, gli fa da mamma e papà contemporaneamente”.

La tecnologia e l’Italia

Durante l’intervista, Sangiuliano ha citato Starlink, il sistema satellitare sviluppato da una delle aziende di Musk, come un esempio di innovazione utile all’Italia. “In Campania avevo una parabola satellitare Tim, ma mi hanno informato che dal 19 gennaio il servizio verrà dismesso. Sapete qual è l’unica alternativa possibile? Starlink”, ha spiegato.