Roma, chiama l’ascensore di una clinica, ma l’ascensore non c’è, cade nel vuoto per metri, gravissimo 30 enne

Un giovane di 30 anni è precipitato nel vano ascensore di una clinica della zona, rimanendo gravemente ferito. Il ragazzo, entrato nell’ascensore, ha scoperto troppo tardi che la cabina non era presente, cadendo per due piani, dal piano terra al -2.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine

L’incidente è avvenuto alle ore 10.30 di venerdì 17 gennaio 2025, nella clinica situata nel quartiere dei Parioli. Immediatamente allertati, sono intervenuti sul posto agenti della polizia, i vigili del fuoco della squadra 9A di Prati, nonché il nucleo SAF, il Capo Turno Provinciale e il Funzionario VVF. I pompieri, con grande prontezza, si sono calati nel vano ascensore per soccorrere il giovane, riportandolo in superficie in condizioni critiche.

Il trasporto d’urgenza al Policlinico Umberto I

Il giovane è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I, dove è stato accolto con un codice rosso. Le ferite riportate, tra cui fratture alle gambe e a due vertebre, sono state immediatamente valutate dal personale del 118, che ha stabilito la gravità delle condizioni del ragazzo. Attualmente, il trentenne si trova in condizioni critiche, monitorato attentamente dai medici.