Fedez prepara il colpo a Sanremo: “Bella Stronza” con Marco Masini nella serata delle cover

Un annuncio che scuote il mondo di Sanremo. Fedez, insieme a Marco Masini, potrebbe preparare un gesto carico di significato durante la serata delle cover al Festival. A rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nelle sue storie Instagram ha lanciato una vera e propria “bomba” anticipatoria. Secondo Parpiglia, il rapper Fedez avrebbe scelto di eseguire il brano “Bella Stronza” di Marco Masini – una canzone controversa, scelta che molti ipotizzano possa essere un messaggio alla sua ex moglie, Chiara Ferragni.

Il mistero dietro il brano scelto

Il brano, che risale al 1995, è noto per il suo testo audace e diretto. L’anticipazione di Parpiglia alimenta i rumors su un possibile gesto provocatorio da parte di Fedez, che potrebbe sfruttare il palco dell’Ariston per lanciare un affondo mediatico. La scelta del rapper di duettare con Marco Masini su questo pezzo non sembra casuale e aggiunge pepe a una delle edizioni più attese del festival.

La reazione dell’entourage di Fedez

Contattato dall’agenzia Adnkronos, l’entourage di Fedez ha scelto la via del silenzio, limitandosi a un “No comment” riguardo le indiscrezioni. Nessuna conferma né smentita, lasciando i fan e i media in trepidante attesa. Il 14 febbraio, data in cui si terrà la serata delle cover, sarà cruciale per scoprire se il rapper davvero metterà in scena un gesto che potrebbe rivoluzionare il corso del Festival.