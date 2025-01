Elon Musk trova il suo sosia cinese: Yilong Ma conquista TikTok

Una somiglianza che fa impressione. Yilong Ma, un giovane cinese, sta spopolando sui social grazie alla sua sorprendente somiglianza con Elon Musk, il magnate di Tesla, SpaceX e proprietario di X. Le sue performance su TikTok hanno attirato l’attenzione del magnate, che ha ricondiviso uno dei suoi video, alimentando il fenomeno mediatico che lo vede come un “fratello separato alla nascita” di Musk.

Yilong Ma, il sosia che conquista TikTok

Il nome stesso, Yilong Ma, sembra essere scelto appositamente per il suo richiamo a Elon Musk. Il sosia ha iniziato a guadagnare visibilità sui social qualche anno fa, ma è stato solo negli ultimi mesi che la sua fama è aumentata vertiginosamente, complici anche i successi di Musk. Oggi, Yilong Ma vanta oltre 1.3 milioni di follower su TikTok, con video che raccolgono centinaia di migliaia di visualizzazioni. Nei suoi filmati, spesso girati davanti a una Tesla, il giovane si esibisce in un inglese incerto, facendo riferimento ai concetti di Tesla e X, creando una sorta di parodia dell’universo di Musk.

L’incontro dei “doppioni”

Il successo di Yilong Ma ha suscitato anche l’interesse di Elon Musk, che ha commentato il sosia sui suoi canali social: “Amo il mio alter ego cinese”. I follower dei due personaggi si sono entusiasti all’idea di un incontro, che potrebbe avvenire in streaming, come suggerito dallo stesso Ma. I social media sono in fermento, aspettando il possibile confronto tra i due, che potrebbe rivelarsi un evento epico per tutti i fan di Musk e i curiosi.