Sonia Bruganelli risponde a tono Selvaggia Lucarelli, dopo le accuse sui tradimenti, “Non toccare i miei figli”

Il battibecco tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli continua a infiammare i social. La giornalista aveva recentemente scritto un articolo dettagliato nella sua newsletter Vale tutto, dal titolo “Bruganelli-Bonolis-Presta: tutto quello che è successo, dall’inizio”, dove analizzava la fine della lunga collaborazione tra il conduttore Paolo Bonolis e il suo agente Luciano Presta. L’articolo ha ripercorso aspetti privati e professionali di Sonia Bruganelli, includendo riferimenti alla sua relazione con Paolo Bonolis, ai presunti tradimenti e alle sue “relazioni parallele”.

Il commento pungente di Sonia Bruganelli

Non è tardata ad arrivare la risposta di Sonia Bruganelli, che ha lanciato una critica velenosa a Selvaggia Lucarelli attraverso le sue storie Instagram. “Cara Selvaggia Lucarelli, puoi parlare di tutti i presunti tradimenti che vuoi, anche se hai visto bene di non parlare dell’unico tradimento effettivo”, ha scritto Bruganelli, citando una parte dell’articolo della Lucarelli. La frase è stata accompagnata dallo screenshot della newsletter, con un chiaro riferimento alle accuse di infedeltà, ma anche a una questione di opportunità. Bruganelli ha poi aggiunto: “Non toccare i miei figli perché non ho più le scarpette da danza ai piedi e la differenza tra me e te è che io ci metto la faccia sempre. Tu ti ‘presti’ a fare da portavoce a chi per onestà intellettuale e coscienza dovrebbe solo tacere.”

Il “presti” virgolettato: un richiamo a Luciano Presta?

A suscitare particolare interesse è il termine “presti”, messo tra virgolette da Bruganelli, che sembra un riferimento diretto al cognome di Luciano Presta, con cui la giornalista ha avuto un’accesa discussione in passato. Le parole di Bruganelli non sono passate inosservate, e i suoi seguaci stanno già speculando sul possibile significato nascosto del termine.