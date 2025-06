Bari, Via Piccinni scontro tra auto e pattuglia dei carabinieri, uno dei carabiniere che era a bordo finisce in ospedale

Impatto violento tra un veicolo dell’Arma e un’auto civile nel centro cittadino. Uno dei due militari presenti a bordo è rimasto ferito.

Incidente in pieno centro a Bari: coinvolta una gazzella dei carabinieri

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 16 giugno in via Piccini, nel centro di Bari, dove una gazzella dei carabinieri è rimasta coinvolta in uno scontro con un’autovettura. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato danni visibili a entrambi i mezzi. Uno dei due carabinieri a bordo del veicolo di servizio ha riportato ferite ed è stato soccorso dal personale sanitario.

L’impatto è avvenuto in un tratto di strada piuttosto trafficato. Secondo una prima ricostruzione, la pattuglia stava transitando lungo la via centrale della città quando si è verificato lo scontro con una vettura privata. La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i mezzi del 118 e il traffico è stato temporaneamente rallentato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.

Accertamenti in corso per ricostruire l’impatto

Il carabiniere rimasto ferito non sarebbe in gravi condizioni, ma è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli. L’altro militare, così come il conducente dell’auto coinvolta, non avrebbe riportato lesioni evidenti. Non sono ancora state rese note le generalità delle persone coinvolte.