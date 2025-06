Orietta Berti, bellissime parole su Rovazzi, Fedez e Achille Lauro ma di Fabrizio Corona dice: “Io fossi in lui, mi vergognerei”

La cantante lancia un nuovo brano con Rovazzi e i FuckYourClique. Collaborazioni inattese, ironia pungente e il legame con le nuove generazioni al centro del progetto.

Un brano pop dal ritmo solare ma con un messaggio profondo

A più di ottant’anni, Orietta Berti non smette di rinnovarsi. Il 27 giugno uscirà “Cabaret”, il suo nuovo singolo estivo realizzato insieme a Fabio Rovazzi e al collettivo rap FuckYourClique, prodotto da Time Records. La canzone unisce sonorità pop orecchiabili a testi che, secondo l’artista, “raccontano una società in bilico tra apparenze e paradossi”.

La cantante, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato con leggerezza il suo approccio al progetto: “Non li avevo mai sentiti, li chiamavo FuckYourLike. La prima volta li ho visti vestiti da lord inglesi, mi sono sembrati carini”. Solo in seguito ha scoperto la natura esplicita di alcuni testi: “Mi hanno detto che era meglio se non capivo le parole”.

Il ritornello del brano è definito “solare”, ma le strofe affrontano temi più complessi, in un contrasto voluto. “Oggi tragedie e frivolezze sono trattate allo stesso modo. È tutto un grande cabaret”, ha dichiarato la cantante. Nel testo si cita anche Fabrizio Corona, figura pubblica controversa: “Cosa penso di certi personaggi? Che io mi vergognerei. Sono cresciuta in una famiglia onesta, senza pettegolezzi”.

Il rapporto con Rovazzi, Fedez e Achille Lauro

La collaborazione con Fabio Rovazzi, già avviata con successi passati, prosegue con affetto e qualche diverbio. “Abbiamo litigato: è tornato tardi dalla Thailandia e il video non è ancora pronto. Era bianco come un lenzuolo, dice per colpa dell’aria condizionata dell’aereo. Solo a lui capitano certe cose”.

Con Fedez il rapporto è solido. “Ci sentiamo spesso, è molto gentile. Mi ha fatto conoscere due rapper simpaticissimi, Ski & Wok. E abbiamo parlato anche di poesia russa: gli ho parlato di Evtušenko”. E lui, lo conosceva? “Secondo me sì”.

Anche Achille Lauro resta un riferimento affettuoso, spesso le invia prodotti della sua linea make-up: “Ma certi ombretti sono troppo forti per me. Anche se abbiamo lo stesso stilista, lui mi prende in giro: dice che mi vesto come lui”.

Un’icona amata da più generazioni

Figura storica della musica italiana, Orietta Berti continua a riscuotere successo anche tra i più giovani. Le sue canzoni vengono spesso reinterpretate nei locali da drag queen, e il pubblico social la celebra con affetto. Nonostante una lunga carriera, non ha mai vinto il Festival di Sanremo. “Mai vinto, è vero. Ma ho vinto Un disco per l’estate e fatto tante altre cose. Non mi lamento”.

Molto credente, Orietta prega ogni giorno ed esprime preoccupazione per la situazione globale: “Ci sono troppe guerre, troppe persone che non ascoltano il Papa. Vorrei un mondo diverso”.

Tra le artiste contemporanee ammira Annalisa, Elodie e in particolare Rose Villain, co-autrice del precedente singolo Luna piena: “Ha avuto molto successo nelle discoteche gay, ricevo ancora video di drag queen che si vestono come me”.

Nel tempo ha sviluppato una passione per il collezionismo: “Colleziono di tutto: acquasantiere, scarpe, borse, puffi. Tengo tutto”.