Bambino di 11 anni si tuffa insieme al fratellino e non riemerge più, è il terzo bambino in 48 ore che muore annegato

Il piccolo si era tuffato in acqua con il fratellino ma non è più riemerso. Inutili i tentativi di rianimazione. È il terzo decesso in 48 ore.

Bimbo scompare in mare, vani i soccorsi

Domenica 15 giugno, poco dopo le 20, un bambino di 11 anni è morto dopo essere annegato nelle acque antistanti il Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara. Il piccolo si trovava in spiaggia e si era tuffato in mare per giocare insieme al fratellino. Improvvisamente, è scomparso dalla vista dei presenti e, quando è stato recuperato, era già privo di sensi.

La richiesta di aiuto è stata immediata. Alcuni bagnanti hanno iniziato le manovre di rianimazione mentre altri allertavano il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari e l’elisoccorso, che ha trasportato il bambino d’urgenza all’ospedale di Ravenna. Le condizioni erano già critiche e, nonostante ogni tentativo, i medici ne hanno dichiarato il decesso poco dopo l’arrivo.

La Capitaneria di porto ha avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, il bambino era in acqua insieme al fratellino, quando è scomparso improvvisamente alla vista. Non risultano, al momento, fattori esterni evidenti che abbiano contribuito all’episodio.

Altri due minori deceduti nelle stesse ore nel Ferrarese

Quella del bambino di 11 anni è la terza tragedia registrata in poche ore nel territorio del Ferrarese, con protagonisti giovanissimi coinvolti in incidenti acquatici. Il giorno precedente, sabato 14 giugno, un ragazzo di 16 anni, Aymane, ha perso la vita nello stesso tratto di mare del Lido degli Estensi. Il giovane si era tuffato per aiutare una coppia in difficoltà e non è più riemerso.

Sempre nel fine settimana, un altro dramma ha colpito la zona di Lido delle Nazioni, dove un bambino di 6 anni è morto mentre nuotava in piscina all’interno di un camping in cui si trovava in vacanza con i genitori. Anche in questo caso, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.