Cede il pavimento di un’abitazione: donna 38enne precipita per tre metri al piano inferiore, ricoverata

Una 38enne è caduta all’interno della propria abitazione dopo il cedimento improvviso del pavimento. È stata trasportata in ospedale con lievi ferite.

Crollo improvviso in appartamento: accertamenti in corso

Un cedimento strutturale ha provocato il ferimento di una donna di 38 anni nella mattinata di lunedì 16 giugno, all’interno di un appartamento situato in via Catone, in zona viale Jenner a Milano. Intorno alle 8.30, una porzione del pavimento dell’abitazione ha ceduto sotto i suoi piedi, facendola precipitare al piano sottostante per un’altezza di circa tre metri.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. La donna, secondo quanto riferito, è rimasta cosciente per tutta la durata delle operazioni di soccorso ed è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno anche verificato che non ci fossero altre persone coinvolte nel crollo, escludendo ulteriori feriti.

Le prime verifiche sono state effettuate nell’immediato per mettere in sicurezza l’area interessata, mentre le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine tecnica per determinare le cause precise del cedimento.

Indagini tecniche sul cedimento strutturale

Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato, ai quali è stato affidato il compito di eseguire i rilievi tecnici necessari. Sarà loro compito accertare se l’episodio sia riconducibile a un deterioramento strutturale dell’immobile, alla mancata manutenzione, o ad altri fattori tecnici ancora da chiarire.

L’intera area interessata dal crollo è stata isolata e dichiarata inagibile per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività ispettive.