Incidente con motorino rubato: ladro perde un piede e chiede 430mila euro di risarcimento al proprietario, “Doveva impedire il furto”

A Lucca, un uomo coinvolto in un grave incidente su un motorino rubato ha chiesto un risarcimento al legittimo proprietario. Il Tribunale respinge la richiesta.

La vicenda giudiziaria e la richiesta di risarcimento

Un caso singolare si è concluso in Tribunale a Lucca, dove un uomo, vittima di un grave incidente stradale mentre viaggiava come passeggero su un motorino rubato, ha chiesto un risarcimento di 430mila euro al legittimo proprietario del mezzo, all’assicurazione e al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

L’uomo sosteneva che il proprietario dello scooter non avesse adottato misure adeguate per prevenire il furto del mezzo, rubato pochi giorni prima dello schianto. Tuttavia, il giudice ha rigettato la richiesta e condannato il ferito al pagamento delle spese processuali di tutte le parti coinvolte.

I fatti: un furto e un incidente drammatico

L’incidente risale all’estate del 2021, quando il motorino rubato, guidato da un’altra persona, si è schiantato contro un muretto dopo una sbandata. L’uomo, che viaggiava come passeggero, ha riportato ferite gravi ed è stato trasferito in ospedale a Firenze, dove, nonostante gli interventi chirurgici, ha subito l’amputazione di un piede.

Dopo l’operazione, il ferito ha deciso di intentare causa, sostenendo che il proprietario del motorino avesse una responsabilità indiretta per non aver impedito il furto del veicolo.

La sentenza del Tribunale

Il Tribunale di Lucca ha respinto la richiesta, sottolineando che il proprietario aveva regolarmente denunciato il furto del motorino giorni prima dell’incidente. Inoltre, al momento del sinistro, il ciclomotore era privo di targa e di chiavi di accensione, elementi che indicavano chiaramente l’illegalità della circolazione del mezzo.

Secondo il giudice, il ferito non poteva ignorare che il motorino fosse stato rubato e che stesse circolando in modo illecito. Di conseguenza, non è stata riconosciuta alcuna responsabilità al legittimo proprietario.