Puglia, incidente nella notte, collisione tra un’auto e un tir, muoiono due giovani di 23 e 25 anni

Nella notte del 19 gennaio, un tragico incidente sulla statale 93 tra Canosa di Puglia e Barletta ha provocato la morte di due giovani, un 25enne e un 23enne.

La dinamica del tragico schianto

Poco dopo la mezzanotte di domenica 19 gennaio, la statale 93, nei pressi del casello autostradale che collega Canosa di Puglia a Barletta, è stata teatro di un grave incidente stradale. La collisione, che ha coinvolto un’autovettura e un camion, è costata la vita a due giovani di Canosa di Puglia, rispettivamente di 25 e 23 anni, deceduti sul colpo.

La chiamata di emergenza è partita da alcuni automobilisti di passaggio. Sul luogo sono intervenuti mezzi di soccorso, tra cui ambulanze del 118, pattuglie della Polizia Stradale di Andria, personale del Commissariato di Canosa di Puglia e della Vegapol, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco di Barletta.

Le operazioni di recupero dei corpi, rimasti incastrati tra le lamiere del veicolo, sono state lunghe e complicate, rese ancora più difficoltose dalla pioggia battente e dall’asfalto viscido.

Accertamenti in corso e traffico bloccato

Gli investigatori stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi, le condizioni meteorologiche avverse potrebbero aver giocato un ruolo importante nel tragico schianto.

La viabilità in direzione Barletta è rimasta bloccata fino alle ore 4:30, per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e l’intervento del medico legale.

Un’altra tragedia che si aggiunge alla già lunga scia di sangue sulle strade pugliesi, lasciando una comunità in lutto per la perdita di due giovani vite.