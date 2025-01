Smart si ribalta, Lorenzo Tomassi perde la vita a 37 anni, solo un mese fa aveva perso il padre

Tragico incidente stradale il 18 gennaio lungo via San Pasquale, a Cassino. Lorenzo Tomassi, 37 anni, è deceduto dopo il ribaltamento della sua auto.

La dinamica dell’incidente

Ieri sera, intorno alle 20.30, una Smart guidata da Lorenzo Tomassi, 37 anni, è uscita di strada lungo via San Pasquale, alla periferia di Cassino (Frosinone). L’auto si è ribaltata per cause che sono attualmente al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi.

Secondo le prime informazioni, il veicolo non trasportava altre persone e non sembrano essere coinvolti altri mezzi. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti, che hanno immediatamente contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, un’ambulanza del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco, ma per Lorenzo Tomassi non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Una famiglia colpita da un doppio lutto

La tragedia avviene a poche settimane da un altro lutto per la famiglia Tomassi. Lo scorso 27 dicembre, il padre di Lorenzo, Vincenzo Tomassi, è venuto a mancare all’età di 62 anni, mentre era ricoverato all’ospedale Spaziani di Frosinone.

Le indagini cercheranno di chiarire se il 37enne possa aver avuto un malore alla guida o se il decesso sia stato causato dalle ferite riportate nell’incidente.