Famiglia con due bambini dorme per strada sotto una grande coperta, dopo il tam tam sui social, arrivano i servizi sociali in loro aiuto

Una famiglia con due bambini trovata a dormire in strada a Pordenone. La segnalazione ha attivato interventi immediati delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale.

La scoperta in piazzale Ellero dei Mille

Giovedì sera, nel cuore di Pordenone, una scena drammatica ha scosso la città. Un noto professionista locale ha notato una famiglia con due bambini, distesi sull’ingresso di un negozio in piazzale Ellero dei Mille, intenta a prepararsi per trascorrere la notte all’aperto.

«Non sono riuscito a trattenere le lacrime – ha raccontato l’uomo – pensando ai miei figli che stasera dormiranno al caldo. Ho dato loro tutto quello che avevo, 10 euro». La famiglia, composta da quattro persone, si trovava sotto una coperta e ha spiegato che avrebbero lasciato il luogo entro le 6 del mattino per non intralciare l’apertura del negozio.

La testimonianza, condivisa sui social network, ha immediatamente attirato l’attenzione pubblica, innescando una catena di interventi.

L’intervento delle forze dell’ordine

La segnalazione è stata trasmessa rapidamente al Comando di polizia locale di Pordenone-Cordenons, guidato dal comandante Maurizio Zorzetto. Intorno alle 21:30, gli agenti si sono recati sul posto, ma al loro arrivo la famiglia non era più presente.

Nel frattempo, si è attivata anche l’amministrazione comunale. Guglielmina Cucci, assessore ai Servizi Sociali, ha messo in moto la macchina degli aiuti per rintracciare la famiglia e offrire supporto. Gli agenti hanno presidiato la zona per diversi minuti, cercando ulteriori informazioni, prima di fare ritorno al comando.

Solidarietà e necessità di soluzioni

L’episodio ha suscitato una profonda riflessione tra i cittadini di Pordenone. Numerosi commenti sui social hanno espresso indignazione e solidarietà verso la famiglia, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di assistenza per chi si trova in situazioni di grave marginalità.