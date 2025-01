Elodie critica Elly Schlein e elogia Giorgia Meloni: “Sono di sinistra, ma non la voterei mai, le manca il carisma”

I tempi in cui Elodie abbracciava Elly Schlein sul carro del Pride di Milano sembrano ormai lontani. In una recente intervista rilasciata a Repubblica, la cantante ha espresso delle dure critiche nei confronti della leader del Partito Democratico. Alla domanda se avrebbe votato per Giorgia Meloni, Elodie ha risposto senza esitazioni: “Assolutamente no, così come non voterei per Elly Schlein, che pure conosco e con la quale qualche volta ho parlato. Le manca il carisma. E senza carisma è complicato farsi ascoltare”. Le parole di Elodie sono forti, ma non si fermano qui: “Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista perde forza e credibilità”, ha aggiunto la cantante, lanciando una critica ancora più incisiva verso la leader dem.

Meloni sì, ma “essere di sinistra significa difendere i diritti civili”

Il discorso cambia quando si parla di Giorgia Meloni, il cui carisma viene riconosciuto dalla cantante: “Ce l’ha eccome. Ha frequentato la sezione e si vede che crede in quello che fa”. Tuttavia, Elodie chiarisce subito la sua posizione: “Io mi sento di sinistra. Essere di sinistra nel 2025 significa essere dalla parte dei diritti civili. La destra, su quel terreno, è molto, molto indietro”. Nonostante il riconoscimento del carisma di Meloni, la cantante rimane ferma sulla sua identità politica, sottolineando la distanza tra i suoi valori e quelli della destra.

Politica e cambiamento: un segnale positivo, ma non per tutti

Il fatto che i due partiti politici più importanti siano ora guidati da donne è per Elodie un segnale positivo di cambiamento. “Lo è e ne sono molto contenta”, afferma. Ma riguardo alla politica in generale, Elodie ammette di non sentirsi completamente a suo agio: “Io voto? Non ho mai saltato un’elezione. Ma non mi piace che la politica sia diventata un mestiere come un altro e nel mezzo non so stare. Amici di sinistra li ho, così come ho amici di destra. Democristiani però no, non ce la faccio proprio”.

La storia d’amore con Andrea Iannone

Sul fronte privato, Elodie continua a vivere la sua storia d’amore con Andrea Iannone, pilota motociclistico. “Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui”, racconta Elodie, parlando del loro rapporto. Nonostante le differenze, la coppia è riuscita a trovare un equilibrio: “Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci”. La cantante si dice felice di avere al suo fianco un uomo gentile e capace di farla ridere, qualità che considera rare e preziose: “Un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. E Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo”.