Djokovic si ritira: Zverev in finale, frecciata a Sinner dall’ex campione

Il ritiro di Novak Djokovic dagli Australian Open apre la strada alla prima finale per Alexander Zverev, mentre non mancano polemiche contro Jannik Sinner.

Djokovic lascia per infortunio: la semifinale si interrompe

Il sette volte campione degli Australian Open, Novak Djokovic, ha abbandonato il torneo durante la semifinale contro Alexander Zverev, concludendo una sfida durata appena 80 minuti. Il match si era chiuso con il primo set, vinto dal tedesco al tie-break per 7-6 (7-5), ma a quel punto il 37enne serbo ha deciso di ritirarsi a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra, visibilmente fasciata. Dopo un’ultima volée finita in rete sul set point, Djokovic ha stretto la mano al suo avversario e salutato il pubblico della Rod Laver Arena con un doppio pollice in su, nonostante i fischi provenienti da alcune parti degli spalti.

“Ho fatto tutto ciò che potevo per gestire il problema muscolare”, ha spiegato l’ex numero uno del mondo, riferendosi all’infortunio subito nei quarti di finale contro Carlos Alcaraz. “Verso la fine del primo set ho iniziato a sentire sempre più dolore. Sapevo che anche vincendo il primo set non avrei avuto la resistenza necessaria per sostenere due, tre o quattro ore di partita”, ha aggiunto. La stampa australiana, da tempo critica nei confronti del serbo, aveva ipotizzato che l’assenza dal suo ultimo allenamento fosse legata a una strategia per nascondere le sue condizioni fisiche.

L’attacco a Sinner e il sostegno a Zverev

Con l’uscita di scena di Djokovic, il 26enne Alexander Zverev approda per la prima volta alla finale degli Australian Open. Il tedesco affronterà il vincitore della seconda semifinale tra Jannik Sinner e Ben Shelton, in programma oggi. Proprio sul nome del campione in carica, Sinner, il serbo ha lanciato una frecciata che ha fatto discutere: “Zverev merita il suo primo Slam. Farò il tifo per lui e spero che ce la faccia qui”, ha dichiarato durante la conferenza stampa post-match.

Con il sogno di conquistare l’undicesimo titolo a Melbourne e il 25esimo Slam della carriera, Djokovic si era presentato al torneo per scrivere un nuovo record assoluto. Tuttavia, le condizioni fisiche precarie lo hanno fermato, lasciando spazio a Zverev per una storica opportunità.

La decisione di ritirarsi ha suscitato opinioni contrastanti, anche per la reazione del pubblico, che ha accolto l’abbandono con applausi misti a fischi. Rimane da vedere chi tra Sinner e Shelton raggiungerà il tedesco nella finale sul cemento australiano.