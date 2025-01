Accompagna i figli a scuola, finisce fuori strada e si schianta contro un muro, muore bambina di 9 anni

Una bambina di 9 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto stamattina sulla provinciale che collega Gela e Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La piccola, A.P., era a bordo di un’auto insieme alla madre e ai due fratelli quando, a causa di un’improvvisa perdita di controllo, il veicolo è finito fuori strada, schiantandosi contro un muro.

L’incidente sulla provinciale 11 tra Gela e Niscemi

Il sinistro si è verificato poco dopo le 8:00 di oggi, 28 gennaio, lungo la provinciale 11, un’arteria che collega Gela con Niscemi, due comuni della provincia siciliana. Secondo le prime informazioni, la madre, una donna di 36 anni, stava accompagnando i suoi tre figli a scuola. Le condizioni meteo, con un asfalto reso scivoloso dalla pioggia, avrebbero contribuito a creare le condizioni per la tragedia. L’automobile, una Fiat Panda, ha improvvisamente perso il controllo mentre percorreva una curva, finendo fuori strada e impattando violentemente contro un muro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e le squadre di emergenza, che hanno prestato soccorso. Nonostante i tentativi dei medici di rianimare A.P., la bambina è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La madre è stata trasportata in gravi condizioni, mentre i due fratelli, una bambina di 7 anni e un bambino di 4, sono stati soccorsi con ferite che, fortunatamente, non sono ritenute gravi.

Indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti del commissariato di Niscemi, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. La strada, che collega le due località, è un importante tratto di comunicazione, ma la presenza di asfalto viscido a causa della pioggia potrebbe aver aggravato la situazione. Le indagini si concentreranno anche sulla possibilità di altre cause che abbiano potuto influenzare la perdita di controllo del veicolo.

L’incidente ha suscitato una forte reazione di sgomento nella zona. La famiglia coinvolta, molto conosciuta in Gela e Niscemi, era diretta verso il centro scolastico dei figli, dove purtroppo non sono mai arrivati.