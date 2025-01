Fedez, Corona svela tutta la verità sulla serata di presentazione della canzone del Festival: “Ecco perchè era così”

Nel nuovo episodio di “Falsissimo”, il format creato da Fabrizio Corona, emergono dettagli inediti e drammatici sulla vita del rapper Fedez. A sorpresa, il racconto include tradimenti, sofferenze personali e tensioni familiari, che offrono uno spunto inedito per interpretare le sue recenti vicissitudini. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, sia per la sua intensità emotiva che per le dichiarazioni shock, tra cui una presunta crisi psicologica del cantante.

Un amore nascosto e un momento drammatico a Sanremo

La rivelazione che ha colpito maggiormente l’opinione pubblica riguarda una donna che ha avuto un posto speciale nel cuore di Fedez negli ultimi anni. Non si tratta di Chiara Ferragni, ma di Angelica Montini, una giovane imprenditrice e stilista, conosciuta dal rapper prima che la sua vita prendesse la piega del matrimonio con la nota influencer. Secondo il racconto di Corona, il loro rapporto sarebbe stato profondo, ma anche travagliato. Un amore vissuto in parallelo con il matrimonio di Fedez e Ferragni, anche se Montini non avrebbe mai voluto un legame ufficiale, considerandolo “non alla sua altezza”. Durante un episodio drammatico a dicembre del 2023, il rapper avrebbe ricevuto una comunicazione dolorosa proprio da Angelica Montini, che avrebbe segnato la fine della loro relazione. A seguito di ciò, Fedez sarebbe stato trovato in gravi difficoltà psicologiche, tanto da compiere un gesto estremo, assumendo un sedativo. Un tentativo di suicidio che ha colto di sorpresa anche la sua famiglia, come raccontato dallo stesso Corona, che si sarebbe precipitato a soccorrere il cantante, insieme alla madre di Fedez, Tatiana. La scena, descritta come drammatica, ha visto anche l’intervento di un medico per soccorrere il rapper in un momento di disperazione totale.

Un matrimonio in crisi e le rivelazioni su Selvaggia Lucarelli

Il racconto di Corona prosegue con attacchi a Selvaggia Lucarelli, che secondo lui avrebbe strumentalizzato la situazione di Fedez per fare gossip. La Lucarelli sarebbe stata accusata di alimentare la versione che Fedez avesse inscenato una crisi per apparire più umano e simpatico al pubblico. In questo contesto, vengono fuori anche i dettagli di un incontro con Chiara Ferragni, durante il quale Fedez avrebbe cominciato a rivelare a un confuso interlocutore, apparentemente Corona, i dettagli di una relazione parallela con Angelica Montini. Questi dettagli sono emersi grazie a registrazioni e testimonianze audio, che confermerebbero la relazione complicata e tumultuosa del rapper con la giovane stilista. Un amore che sarebbe continuato anche dopo il matrimonio, fino al fatidico giorno del Festival di Sanremo, quando Fedez si sarebbe trovato tra due donne, vivendo una tensione che avrebbe segnato in modo definitivo la sua vita privata.

L’episodio di “Falsissimo” ha fatto il giro dei social, lasciando un segno profondo nella percezione pubblica di Fedez e dei suoi legami familiari. Inoltre, una rivelazione sul possibile coinvolgimento del figlio di Ignazio La Russa – amico di Montini – ha aggiunto un ulteriore elemento di intrigo, sollevando domande sul ruolo della politica in questa storia personale, sebbene Corona abbia deciso di non approfondire l’aspetto legale delle vicende legate al rapper. In ogni caso, la puntata ha confermato la tesi che Fedez non vive una realtà semplice, ma fatta di contraddizioni, affetti turbati e un rapporto complesso con la fama e il successo.