Marta Flavi: “Ho 73 anni ma dico di averne 50 e mi credono”

La storica conduttrice si racconta: rifiutato un cachet altissimo per un reality, parla del dolore per la maternità mai realizzata e di un nuovo progetto in cantiere.

Una carriera fatta di scelte coraggiose e rifiuti azzardati

Marta Flavi, nota al grande pubblico per il suo ruolo di conduttrice nel celebre programma Agenzia Matrimoniale, è tornata a raccontarsi, ripercorrendo tappe della sua lunga carriera e rivelando aspetti più intimi della sua vita. Nonostante oggi abbia 73 anni, all’estero è solita dichiarare di averne 50, grazie anche alla sua attenta cura del corpo e alla costanza nell’allenamento. Un impegno che non si limita solo alla parte fisica, ma anche alla sua continua ricerca di eleganza e decoro. “Mi guardo e ringrazio il Signore”, dice la conduttrice, che ha sempre prestato grande attenzione alla propria immagine, senza mai scivolare nella superficialità.

La sua carriera è iniziata in modo del tutto fortuito. Da giovane, il suo sogno era quello di fare la hostess, ma il padre non vedeva di buon occhio questa scelta. Inaspettatamente, la sua carriera televisiva prese piede quando si presentò a un provino al posto di un’amica. Inizialmente, Marta Flavi si dedicò a programmi per bambini, ma fu con Agenzia Matrimoniale che raggiunse la fama, facendo incontrare e sposare centinaia di coppie. “Abbiamo fatto sposare mille e ottocento coppie! Era tutto vero, non servivano autori”, racconta, con una certa nostalgia per un’epoca televisiva più genuina rispetto a quella attuale, che lei definisce come “falsity”.

Un incontro determinante e un dolore personale mai superato

Nel suo percorso professionale, un incontro fondamentale fu quello con Maurizio Costanzo, che, pur bocciando il programma che le propose, rimase colpito dalla sua spontaneità. Fu lui a chiederle di tornare per un altro incontro, e, in breve, i due divennero una coppia. La carriera di Marta Flavi si arricchì così di un’importante figura di supporto, ma fu un altro aspetto della sua vita a segnare profondamente la sua storia personale: il dolore per la maternità mai realizzata. “Un dolore che non ho mai superato”, racconta con sincerità. Nonostante i suoi sogni di maternità, i suoi tentativi non furono coronati da successo, e le difficoltà mediche dell’epoca resero la situazione ancora più difficile da affrontare.

Il rifiuto di un’offerta esorbitante e il progetto futuro

Nonostante il successo, Marta Flavi ha sempre cercato di rimanere fedele ai propri principi e valori. Un esempio di questa attitudine è il rifiuto di un’offerta allettante: una partecipazione al reality La fattoria, con un cachet “spaventoso” che le avrebbe permesso di comprare una casa. Invece, scelse di continuare a lavorare nel mondo della radio, un’esperienza che definisce come “un vero divertimento”, pur con un compenso decisamente inferiore. Oggi, la conduttrice si dedica ad un nuovo progetto, che potrebbe portarla nuovamente sotto i riflettori. Si tratta di un programma di interviste notturne, ma Marta Flavi preferisce mantenere il riserbo per non rischiare che qualcuno le sottragga l’idea.