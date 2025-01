Selvaggia Lucarelli dedica un post a Chiara Ferragni: “Avresti evitato tante rotture, se mi avessi dato ragione”

Selvaggia Lucarelli ha risposto su Instagram a Chiara Ferragni, commentando il caso Pandoro e le recenti vicende private legate al matrimonio con Fedez.

Selvaggia Lucarelli interviene su Instagram sul caso Ferragni-Fedez

Il caso che ha visto protagonista Chiara Ferragni torna a riaccendere i riflettori sulla vita privata della nota influencer e imprenditrice digitale. Questa volta, a commentare la vicenda, è stata Selvaggia Lucarelli, la giornalista che da tempo ha messo in luce le problematiche legate alla vicenda del pandoro Balocco e alle polemiche riguardanti Fedez. Con un tono pungente, Lucarelli ha risposto a una delle recenti dichiarazioni di Ferragni, dando avvio a un altro capitolo del lungo scambio di opinioni pubbliche tra le due.

Nel contesto di un’ennesima storia Instagram, Lucarelli ha sottolineato come, se solo la Ferragni avesse accolto le sue critiche già in passato, la sua vita sarebbe potuta essere molto diversa. La giornalista ha infatti scritto: “Chiara, se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest’ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia a sbocciare con un miliaradario. Ah già, ci stai lo stesso. Vabbè. Comunque diciamo che ti saresti risparmiata un po’ di rotture di c*zzo, ecco”. Con queste parole, Lucarelli ha fatto riferimento al periodo turbolento che ha visto Ferragni coinvolta in numerosi gossip legati al suo matrimonio con Fedez e alle successive separazioni e tradimenti.

La figura di Giovanni Tronchetti Provera e le nuove relazioni

A far discutere ulteriormente sono le allusioni fatte da Lucarelli alla figura di Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditore che, secondo i più recenti rumors, sarebbe legato sentimentalmente a Ferragni dopo la fine del suo matrimonio con Fedez. Già tempo fa, in una sua ospitata al podcast Pianeta B12, Lucarelli aveva espresso dubbi sulla relazione tra la Ferragni e Tronchetti Provera, dichiarando che si trattasse di una strategia di posizionamento mediatico per l’influencer: “Avere una relazione sentimentale genuina con un uomo molto ricco la aiuterà moltissimo a riposizionarsi dal punto di vista mediatico, questo perché è servilismo di tanti miei colleghi le darà una grossa mano. Questo sarà il più grande ufficio stampa che lei possa avere”, aveva affermato la giornalista.

L’attacco a Ferragni, che ha già avuto risvolti molto discussi tra i fan e i detrattori delle due personalità, sembra mettere in evidenza le difficoltà di una donna che, malgrado la sua fama e il successo, continua a essere al centro di controversie pubbliche. A suscitare l’attenzione anche il fatto che Lucarelli, con la sua critica al matrimonio tra la Ferragni e Fedez, aveva in precedenza anticipato alcuni dei temi che sono oggi emersi in modo clamoroso.