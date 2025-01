Emanuela Orlandi, il fratello Pietro ricorda Fiore De Rienzo: “Con noi fin dai primi giorni, ora conosci la Verità”

Pietro Orlandi ha ricordato Fiore De Rienzo, giornalista e storico sostenitore del caso di Emanuela Orlandi, recentemente scomparso. La sua dedizione e il suo impegno sono stati fondamentali nell’indagine sulla scomparsa della giovane.

Fiore De Rienzo e il suo impegno nella ricerca della verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

La scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983, ha segnato una delle vicende più dolorose e misteriose della cronaca italiana. A distanza di oltre 40 anni, la ricerca della verità continua a destare emozione e impegno da parte di chi ha seguito da vicino il caso. Uno di questi è stato Fiore De Rienzo, giornalista e volto storico della trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”. De Rienzo è stato tra i primi a occuparsi del caso di Emanuela Orlandi, e il suo lavoro di ricerca e approfondimento ha contribuito a mantenere viva l’attenzione pubblica su questa vicenda.

De Rienzo è stato anche consulente della commissione bicamerale d’inchiesta sui casi di scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, impegnandosi nella ricostruzione dei fatti e nel cercare risposte a domande che, ancora oggi, rimangono senza risposta. La sua dedizione al caso è stata sottolineata dal fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, che ha voluto ricordare pubblicamente l’importante ruolo che De Rienzo ha avuto nell’indagine.

Il ricordo di Pietro Orlandi per Fiore De Rienzo

Pietro Orlandi ha condiviso il suo ricordo di De Rienzo attraverso un messaggio sui social, dove ha scritto: “Caro Fiore, ci hai accompagnato in questa triste storia fin dall’inizio. I tuoi servizi vengono ancora oggi utilizzati per ricordare i primi giorni di indagine. Sei stato uno dei giornalisti che più a lungo ha seguito questa vicenda”. Pietro ha poi sottolineato l’importanza di De Rienzo come consulente nella commissione d’inchiesta, dichiarando che il giornalista è stato tra i più impegnati a cercare la verità su ciò che è accaduto alla sorella.

Il ricordo di Pietro Orlandi non si è fermato solo a Fiore De Rienzo. Ha anche menzionato un altro grande nome legato alla ricerca della verità: Andrea Purgatori, altro giornalista di grande esperienza che ha lavorato al fianco di De Rienzo. Pietro ha commentato: “Sareste stati una coppia formidabile contro chi cerca ancora di occultare la verità. Ora quella verità la conoscete”. Un messaggio carico di emozione che rimarca la volontà di continuare la ricerca della verità, nonostante le incertezze e gli ostacoli incontrati lungo il cammino.

A distanza di decenni, il caso di Emanuela Orlandi resta ancora irrisolto, con numerosi interrogativi che persistono, tra cui dossier spariti e inchieste mai completate. Tuttavia, l’impegno di giornalisti come Fiore De Rienzo e Andrea Purgatori ha avuto un ruolo cruciale nel mantenere viva la memoria e l’attenzione su questa vicenda.

L’assenza di risposte definitive continua a rappresentare un duro colpo per la famiglia di Emanuela Orlandi, ma il ricordo e l’impegno di chi ha cercato la verità rimarranno un segno indelebile nella storia di questa dolorosa vicenda.