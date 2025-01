Tavola rotonda su “Due anni di governo Meloni”: l’ipotesi di Luigi Bisignani, “Giorgia farà cadere il governo per puntare al 51%”

Si è tenuta a Milano, a Palazzo Castiglioni, la quarta tavola rotonda dell’ottava edizione de “La Ripartenza, liberi di pensare”, l’evento organizzato dal vicedirettore de Il Giornale, Nicola Porro. Il tema centrale del panel è stato un’analisi sui due anni di governo Meloni, con uno sguardo alle prossime sfide. A confrontarsi sul palco quattro noti giornalisti: Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Luigi Bisignani e Annalisa Chirico.

L’incontro è stato aperto da un intervento in videocollegamento della premier Giorgia Meloni, che ha sottolineato i risultati ottenuti dal suo esecutivo e ribadito la volontà di portare avanti la riforma della giustizia, definendola “un passaggio cruciale per il futuro del Paese”.

L’intervento più provocatorio è stato quello di Luigi Bisignani, che ha lanciato un’ipotesi destinata a far discutere:

“Meloni dovrebbe andare alle elezioni anticipate. Il Parlamento è paralizzato, non si riesce a fare neanche il presidente della Rai. La Meloni stravincerebbe e prenderebbe il 51%: così potrebbe fare la riforma della giustizia e il premierato.”

Bisignani ha elogiato la leadership della premier, affermando che “può diventare la nuova Angela Merkel”, ma ha anche criticato l’operato dei suoi ministri:

“Meloni è molto più avanti rispetto a tutti i suoi ministri, il problema è che questo governo non funziona, basta guardare al caso Almasri”.

Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, ha invece frenato sulla possibilità di elezioni anticipate, sostenendo che la Meloni dovrebbe restare in carica fino al 2029, puntando piuttosto a un obiettivo storico per il centrodestra:

“Bisogna andare a votare quando si è certi di vincere ed eleggere, per la prima volta, un presidente della Repubblica di centrodestra. Non abbiamo mai avuto un presidente garante delle nostre idee. Anche se siamo formalmente una Repubblica parlamentare, siamo sempre stati una Repubblica presidenziale nei fatti.”

Sallusti ha quindi suggerito a Meloni di consolidare il suo potere e attendere il momento giusto prima di tornare alle urne.

Anche Mario Giordano, giornalista e conduttore di Fuori dal Coro, ha espresso riserve su alcuni aspetti del governo Meloni, pur riconoscendole grandi meriti a livello internazionale:

Giordano ha citato alcuni punti critici, tra cui sicurezza, rimpatri e occupazioni abusive:

Giordano ha quindi sottolineato la necessità di un’azione più incisiva sui problemi quotidiani degli italiani.

La giornalista Annalisa Chirico ha messo al centro del dibattito la riforma della giustizia, sostenendo che l’operato della magistratura nei confronti di Giorgia Meloni confermi l’urgenza di una revisione del sistema giudiziario:

“Se un premier si trova con una comunicazione che le notifica l’iscrizione nel registro degli indagati per aver gestito una vicenda di sicurezza internazionale, allora domani potrei scrivere anch’io al procuratore Lo Voi per far indagare un altro ministro.”