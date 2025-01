Incidente aereo a Washington Trump accusa Biden «Coi programmi di diversità e inclusione ha aperto le porte di gente instabile tra i controllori di volo»

Trump accusa Biden di aver abbassato gli standard di sicurezza nell’aviazione civile dopo la tragedia aerea

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato accuse pesantissime contro l’amministrazione del suo predecessore, Joe Biden, riguardo agli standard di sicurezza nell’aviazione civile, dopo l’incidente aereo avvenuto a Washington che ha causato la morte di 67 persone. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha suggerito che l’incidente, sebbene ancora sotto inchiesta, possa essere stato causato da un abbassamento dei requisiti di competenza per i controllori di volo.

Le accuse contro la politica di diversità e inclusione

Trump ha puntato il dito contro le politiche di diversità e inclusione adottate sotto l’Amministrazione Biden, accusando l’FAA (Federal Aviation Administration) di aver inserito controllori di volo con disabilità mentali e psichiatriche, che, secondo il presidente, non sarebbero idonei per un ruolo tanto delicato. “Non puoi avere persone qualsiasi a fare questo lavoro, devi avere gente di talento”, ha dichiarato, criticando la spinta politica a favorire la diversità, che avrebbe compromesso gli standard di sicurezza nell’aviazione. Trump ha anche rivendicato con orgoglio un ordine esecutivo firmato il 20 gennaio, durante il suo mandato, che bloccava le politiche di diversità e inclusione all’interno della FAA.

La tragedia e il dolore per le vittime

Sulle cause dell’incidente, Trump ha proposto una sua analisi preliminare, suggerendo che l’incidente “si poteva evitare”. Secondo il suo racconto, l’elicottero e l’aereo volavano alla stessa altezza e in direzione opposta in una notte chiara, e qualcuno avrebbe dovuto notare il pericolo imminente e intervenire. Tuttavia, quando l’allerta è stata lanciata, era ormai troppo tardi. “L’elicottero era in un pessimo angolo, ha fatto un’ultima svolta, nella direzione sbagliata”, ha spiegato Trump, che ha aggiunto che lo schianto è avvenuto pochi secondi dopo l’incidente, causando la morte violenta delle 67 vittime.

I messaggi politici e il ricordo delle vittime russe

In un momento più personale, Trump ha ricordato che, oltre ai cittadini americani, a bordo dell’aereo c’erano anche due atleti russi di fama mondiale, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, ex campioni del mondo di pattinaggio artistico, che lavoravano a Boston dal 2017. “Gente di grande talento”, ha commentato Trump con un tono grave, esprimendo il suo dolore per la tragedia. Infine, rispondendo a una domanda sulla possibilità di facilitare il rientro dei loro corpi in Russia, Trump ha confermato che l’amministrazione Usa è già in contatto con le autorità russe per organizzare il trasporto.