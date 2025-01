Corona, l’ultima rivelazione: “Il figlio della Lucarelli fa il cameriere con tanto di balletto al Crazy Pizza di Briatore”, la Lucarelli fuori di sè

Fabrizio Corona ha recentemente condiviso una notizia nelle sue Stories, portando l’attenzione su Leon Pappalardo, figlio di Selvaggia Lucarelli, che sarebbe stato assunto come cameriere presso il locale Crazy Pizza di Flavio Briatore. Corona ha accompagnato la rivelazione con riferimenti ad alcune dichiarazioni passate di Lucarelli, che in passato aveva aspramente criticato l’imprenditore. Il 50enne ha puntato il dito, sottolineando il ruolo del giovane Pappalardo nel noto ristorante, definendolo una sorta di “regina” del balletto.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona e la risposta di Selvaggia Lucarelli

Nelle sue Stories, Fabrizio Corona ha commentato in modo pungente: “Leon Pappalardo, figlio di Selvaggia Lucarelli, è il King assoluto. Sfancu*a la madre, i gattini e fa il cameriere dal grande Briatore, al Crazy Pizza con tanto di balletto”. La rivelazione è accompagnata dalla pubblicazione di articoli di giornale in cui Lucarelli criticava apertamente Flavio Briatore, facendo riferimento a sue dichiarazioni come quella in cui lo definiva un “appestato” e un individuo “patetico” che cercava di scappare dalla realtà.

Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli ha reagito energicamente, criticando aspramente il comportamento di Corona. Nella sua newsletter, ha definito l’ex paparazzo “una pianta infestante” e ha sottolineato come il coinvolgimento di suo figlio nelle dinamiche gossippara rappresenti una forma di violenza ingiustificata. In un’altra dichiarazione via Instagram, ha affermato: “Il coinvolgimento gratuito di mio figlio, un semplice cameriere che vive felice lontano dai social ed estraneo a queste dinamiche, conferma la violenza di questa gente che voi state legittimando, esaltando, sdoganando. Tutto questo ha un’immensa pericolosità sociale, come sempre sottovalutata”.

La reazione di Leon Pappalardo e le polemiche social

Mentre Selvaggia Lucarelli ha sottolineato il pericolo che simili dinamiche gossipare possano rappresentare per i singoli individui, soprattutto per chi non è coinvolto direttamente nelle vicende pubbliche, Leon Pappalardo sembra essere rimasto in silenzio riguardo alla questione. Il giovane, che lavora al Crazy Pizza, sembra concentrato sulla sua vita lontano dai riflettori, contrariamente a quanto sostenuto da Corona nelle sue esternazioni sui social.