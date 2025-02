Endorsement del CEO di Banca Intesa alla Meloni, “Un prestigio unico tra gli investitori internazionali”

Oltre a celebrare i risultati di Intesa Sanpaolo, Messina ha voluto evidenziare la buona salute dell’economia italiana, sottolineandone la resilienza grazie a fondamentali solidi. “Il sistema bancario italiano è ampiamente capitalizzato, ha un elevato livello di liquidità e sostiene attivamente famiglie e imprese”, ha spiegato il CEO.

In particolare, ha evidenziato alcuni fattori chiave:

La ricchezza lorda delle famiglie italiane si attesta a 12.300 miliardi di euro , di cui 5.700 miliardi in attività finanziarie .

Il basso livello di indebitamento delle famiglie e un debt-service ratio contenuto (ovvero il rapporto tra debiti e reddito disponibile), garantiscono stabilità finanziaria.

e un (ovvero il rapporto tra debiti e reddito disponibile), garantiscono stabilità finanziaria. La doppia transizione, digitale e green, è una priorità per il sistema bancario e un motore di crescita futura.

Meloni e il ruolo del governo: “Gli investitori internazionali la riconoscono”

Secondo Messina, un ruolo determinante nella solidità economica italiana è giocato dal governo di Giorgia Meloni, che gode di una leadership riconosciuta a livello internazionale.

“Abbiamo con questo governo una leadership molto apprezzata dagli investitori internazionali. Giorgia Meloni ha un prestigio unico in questo contesto”, ha affermato Messina, sottolineando come il 2025 potrebbe essere un anno di forte crescita per l’Italia, trainata da due fattori chiave:

Una possibile riduzione dei tassi d’interesse , che potrebbe dare slancio agli investimenti e all’accesso al credito.

Un'accelerazione del PNRR, con un maggiore impatto positivo sull'economia reale.

Ottimismo per il futuro: utile 2025 oltre i 9 miliardi, con possibilità di arrivare a 10

Guardando al futuro, le previsioni di Intesa Sanpaolo sono più che ottimistiche: nel 2025 l’utile netto potrebbe superare ampiamente i 9 miliardi di euro, con un potenziale di crescita fino a 10 miliardi.

“Significa anche fino a 10 miliardi. Ovviamente, se vogliamo entrare a fondo nella semantica, significa da qui all’infinito”, ha scherzato Messina, lasciando intendere che le prospettive di crescita della banca sono estremamente solide.

Infine, ha ribadito l’obiettivo di posizionare Intesa Sanpaolo come un faro di stabilità e crescita per gli azionisti.