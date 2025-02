La volta buona, Wilma Goich durissima con l’ex Edoardo Vianello: “Non c’era quando è morta nostra figlia”

Wilma Goich, in un’intervista a La Volta Buona, ha rivelato il suo dolore per la mancanza di supporto da parte di Edoardo Vianello durante la morte della loro figlia Susanna e ha spiegato la decisione di interrompere i rapporti professionali con lui.

Un rapporto finito tra musica e rancore

Nell’ultima puntata del programma La Volta Buona, andata in onda il 5 febbraio, Wilma Goich ha raccontato con molta franchezza la sua decisione di non lavorare più con il suo ex marito Edoardo Vianello. La cantante ha svelato i motivi dietro questa rottura definitiva con la carriera musicale condivisa per anni. La loro collaborazione era ripresa circa sette anni fa, ma un episodio ha segnato un punto di non ritorno.

Durante una serata in cui Vianello festeggiava i suoi 60 anni a Roma, Wilma Goich è stata invitata sul palco per cantare con lui, ma l’episodio che è seguito l’ha ferita profondamente. Senza alcuna spiegazione, Vianello le ha chiesto di scendere dal palco per dare spazio alla moglie, che ha cantato al suo posto una canzone che apparteneva a Goich. Le parole della cantante sono state chiare: “Se fossi stata in lei, mi sarei rifiutata”. La decisione di non continuare a lavorare insieme è, dunque, il risultato di una mancanza di rispetto che Wilma Goich non ha mai perdonato.

La morte della figlia e il silenzio di Edoardo Vianello

Il racconto di Wilma Goich, però, non si ferma alla fine della carriera professionale insieme. L’ospite di Caterina Balivo ha raccontato un aspetto ancora più doloroso della sua vita: la morte della loro figlia Susanna. La cantante ha spiegato come il suo ex marito, nonostante fosse a conoscenza della gravità della situazione, non sia stato presente nei giorni precedenti alla morte della ragazza. Goich ha dichiarato: “Non ha mai risposto a una lettera che gli ho inviato, sono cinque anni che aspetto che alzi il telefono e mi chieda come stia. Un po’ di tempo fa gli ho scritto un’altra lettera, ma nemmeno a questa ha risposto”.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che, nonostante il dolore di una madre che ha visto morire la propria figlia, Vianello non ha mai cercato di stabilire un contatto per chiedere scusa o esprimere solidarietà. La cantante ha sottolineato la differenza tra un padre e un amico: “Qui stiamo parlando di una figlia, non di un amico. Lui è un padre e sapeva che mancavano poche ore, lo sapeva e non è venuto”.

Il silenzio di Edoardo Vianello e la sua indifferenza hanno lasciato un segno indelebile nella vita di Wilma Goich, che ha dovuto affrontare il dolore della perdita senza il supporto del suo ex marito.