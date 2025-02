Sondaggi 2025: il centrodestra tiene, Meloni vola nei consensi personali, perdono terreno Pd e M5S

Fratelli d’Italia stabile al 30,5%, il Pd in calo. Fiducia nell’esecutivo al 42%, mentre lo scontro con la magistratura si intensifica.

Centrodestra in vantaggio, il Pd perde terreno

I più recenti sondaggi politici dell’Istituto Antonio Noto per Porta a Porta confermano il primato del centrodestra, nonostante le tensioni legate al caso Almasri e ad altri dossier che coinvolgono il governo. Fratelli d’Italia mantiene il 30,5%, lo stesso risultato del 21 gennaio 2025, consolidando la leadership di Giorgia Meloni.

Il Partito Democratico di Elly Schlein registra un calo significativo dello 0,5%, scendendo al 24%. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, si attesta all’11,5%, mentre la Lega e Forza Italia risultano pari all’8,5%.

L’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana si ferma al 5,5%, mentre i partiti centristi continuano a perdere terreno: Italia Viva e Azione sono appaiate al 2,5%, seguite da Noi Moderati al 2% e Più Europa all’1,5%.

Il quadro delle coalizioni conferma il vantaggio del centrodestra, che raggiunge il 49,5%, nettamente avanti rispetto al centrosinistra, fermo al 31%. Anche in una possibile alleanza più ampia con M5S e partiti centristi, l’opposizione non supererebbe il 47%, restando dietro alla coalizione guidata da Meloni.

Governo contro magistratura: il 42% sostiene l’esecutivo

Lo scontro tra governo e magistratura è tornato al centro del dibattito con il caso Almasri, la riforma della giustizia e il terzo stop dei giudici di Roma al trasferimento di migranti in Albania. Secondo il sondaggio Tecnè per Mediaset del 4 febbraio 2025, il 42% degli intervistati ritiene che il governo Meloni abbia ragione, mentre il 39% si schiera con la magistratura. Il restante 19% non esprime un’opinione.

La fiducia nell’esecutivo si attesta al 42%, mentre il 39% degli italiani dichiara di avere fiducia nei giudici. La premier Giorgia Meloni, invece, mantiene un livello di consenso del 46,3%, confermandosi la leader politica con il maggior gradimento tra gli elettori.

Nonostante le polemiche e le tensioni istituzionali, il centrodestra continua a mantenere un ampio vantaggio sugli avversari politici, con la Presidente del Consiglio che resta il principale punto di riferimento per la coalizione.