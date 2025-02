Sondaggio Euromedia: Fratelli d’Italia vola al 30,5%, Pd in calo, crescono M5S e Forza Italia

L’ultimo sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta registra una flessione per Fratelli d’Italia e Pd, mentre aumentano i consensi per Movimento 5 Stelle e Forza Italia.

Fratelli d’Italia mantiene il primato, ma cala il Pd

Secondo la rilevazione del 27 gennaio, Fratelli d’Italia registra una lieve perdita dello 0,1%, attestandosi al 30,5%, ma amplia comunque il distacco sul Partito Democratico, che scende al 23,5% con una flessione più marcata dello 0,7%.

Crescita per M5S e Forza Italia, Lega in calo

Tra le altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle guadagna 1,3%, salendo all’11,5%. Forza Italia avanza dello 0,1% e si attesta al 9,3%, mentre la Lega subisce una leggera contrazione dello 0,2%, scendendo all’8,7%.

Tra le forze minori, Alleanza Verdi e Sinistra cresce dello 0,1% e raggiunge il 5,7%, mentre Azione sale di 0,3% arrivando al 3%. In controtendenza, Italia Viva perde 0,2% e si ferma al 2,8%. Stabili +Europa all’1,8% e Noi Moderati, che cresce dello 0,1% raggiungendo lo 0,7%.

Trend delle coalizioni e il dato sull’astensionismo

Il Centrodestra complessivamente perde uno 0,1%, fermandosi al 49,2%, mentre il Centrosinistra cala dello 0,6%, scendendo al 31,0%. Il cosiddetto “Campo Largo” avanzerebbe dello 0,5%, attestandosi al 45,3%, mentre un’ipotetica coalizione “Larghissima” guadagnerebbe lo 0,8%, arrivando al 48,3%.

L’area degli astenuti e indecisi rimane significativa, raggiungendo il 48%, confermando la difficoltà dei partiti nel mobilitare una parte consistente dell’elettorato.