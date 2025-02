Sondaggi 2025: FdI cresce ancora, crollo del PD. Il M5S sorpassa la Lega

L’ultimo sondaggio di Euromedia Research, pubblicato da La Stampa, conferma la tenuta della maggioranza di governo, mentre il centrosinistra attraversa una fase critica. Fratelli d’Italia si rafforza, mentre il Partito Democratico perde consensi a vantaggio del Movimento Cinque Stelle.

FdI sfiora il 31%, Forza Italia seconda nel centrodestra

Nel centrodestra, Fratelli d’Italia continua la sua crescita, guadagnando lo 0,1% e arrivando al 30,7%. Il partito di Giorgia Meloni si conferma così stabile al primo posto, consolidando la leadership nel panorama politico italiano.

Al secondo posto tra i partiti della coalizione troviamo Forza Italia, che sale al 9,3% (+0,1%). La Lega di Matteo Salvini, invece, rimane stabile all’8,9%, mantenendo il terzo posto tra i partiti della coalizione. Noi Moderati, la formazione centrista, si conferma allo 0,6%.

PD in crisi, il M5S supera la Lega

Il centrosinistra appare in difficoltà, con il Partito Democratico che registra un calo significativo dello 0,7%, scendendo al 23,5%. La leadership di Elly Schlein continua a non convincere una parte dell’elettorato progressista, che sembra orientarsi verso altre forze politiche.

A beneficiarne è il Movimento Cinque Stelle, che guadagna lo 0,8% e sale all’11%, superando la Lega. Un dato che conferma come Giuseppe Conte stia recuperando consensi tra gli elettori del campo progressista.

Alleanza Verdi e Sinistra sopra il 5%, Renzi e Calenda in difficoltà

Alleanza Verdi e Sinistra, guidata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, guadagna lo 0,1% e si attesta al 5,7%, mantenendo una posizione stabile nel panorama politico.

Tra i partiti minori, Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,2%, scendendo al 2,8%. Azione, il partito di Carlo Calenda, cala dello 0,1%, fermandosi al 2,6%. Piccola crescita per Più Europa, che guadagna lo 0,1% e si attesta all’1,9%.

Il centrodestra consolida la sua posizione, il centrosinistra in affanno

I dati confermano il consolidamento del centrodestra, con FdI in crescita e Forza Italia stabile, mentre la Lega perde terreno rispetto al M5S. Nel centrosinistra, invece, la crisi del PD si fa evidente, con Schlein in difficoltà e Conte che ne approfitta per recuperare voti.