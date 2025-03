Annalisa Minetti: “Durante Ora o Mai Più, ho sofferto per i commenti crudeli dei giudici”

La cantante racconta la sua esperienza difficile a “Ora o Mai Più” e le parole dolorose ricevute dietro le quinte

Annalisa Minetti, durante la sua partecipazione a “La Volta Buona”, ha aperto il cuore e raccontato un aspetto doloroso della sua esperienza nel programma televisivo “Ora o Mai Più”. L’artista, che è stata un concorrente nella passata edizione dello show canoro, ha rivelato che alcuni dei commenti ricevuti dai giudici durante la trasmissione sono stati particolarmente crudele. Con parole cariche di emozione, Minetti ha spiegato come i giudizi dei giudici l’abbiano profondamente ferita, tanto da farla piangere dietro le quinte.

I commenti feroci dei giudici di Ora o Mai Più

Nel corso della sua partecipazione al programma condotto da Amadeus, Minetti ha dovuto affrontare critiche che, secondo lei, erano ingiuste e gratuite. “Spesso i giudici non avevano un bellissimo modo di dire le cose”, ha esordito Annalisa Minetti, spiegando che alcuni giudizi l’avevano colpita molto. La cantante ha ricordato che, non avendo il coraggio di rispondere alle osservazioni pungenti come aveva fatto l’artista Valerio Scanu, si limitava a sorridere davanti alla telecamera, per poi scoppiare in lacrime appena fuori dalla vista delle telecamere. “Ho pianto tantissimo! È stata la trasmissione più brutta che abbia mai fatto”, ha dichiarato Minetti, che ha aggiunto di essersi confidata con la sua cara amica Luisa Corna riguardo a quanto sofferto durante quel periodo.

Le parole che hanno ferito Annalisa Minetti

Quando la conduttrice Caterina Balivo le ha chiesto quale fosse il commento più doloroso ricevuto dai giudici, Minetti ha risposto senza esitazioni. “Cosa mi feriva di più? Quando una persona lavora su sé stessa e porta la sua voce in modo autentico, il suo timbro vocale può piacere o meno, ma se mi dici: ‘Non capisco quello che dici, vai troppo su’, come si fa?”, ha spiegato la cantante. Annalisa ha fatto notare come certi giudizi sembrassero gratuiti, aggiungendo che la sua interpretazione vocale non meritava certe critiche. “Ci sono artisti che prendono note irraggiungibili, come Celine Dion, e se io lo faccio con naturalezza, allora non va bene?”, ha dichiarato. Infine, Minetti ha anche rivelato una riflessione su Ornella Vanoni, una delle giudici, sottolineando che sebbene avesse sempre accettato ogni tipo di critica, non poteva non commentare la situazione: “La Vanoni che non eccelle per comprensione delle parole, doveva dire a me che non capiva?”, ha concluso.

L’esperienza vissuta da Annalisa Minetti a “Ora o Mai Più” è stata dunque segnata da momenti di grande sofferenza emotiva, che l’artista ha avuto il coraggio di condividere con il pubblico, cercando di far comprendere quanto possa essere difficile affrontare critiche ingiustificate e senza empatia.Al