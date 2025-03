Tensione alle stelle tra Selvaggia Lucarelli e Enrico Mentana poi si chiariscono, lei: “E’ stato molto affettuoso”

Un errore di distrazione da parte della giornalista ha alimentato il botta e risposta con il direttore di La7, che si è concluso con un chiarimento telefonico.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli su Fabrizio Corona e la risposta di Mentana

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sui suoi canali social una dura reazione in seguito alle pesanti dichiarazioni di Fabrizio Corona, che durante uno spettacolo teatrale ha insultato lei e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. La scrittrice ha criticato aspramente quelle testate che hanno dato spazio alla performance dell’ex paparazzo, ma senza sottolineare l’aspetto più controverso dello show: gli insulti diretti alla Lucarelli. Tra queste testate, la giornalista ha citato erroneamente La7, menzionando il profilo ufficiale del telegiornale TgLa7 anziché il sito web del canale, che aveva caricato il video dello spettacolo.

Nella sua pubblicazione, Lucarelli ha denunciato il fatto che, nel rilanciare il video, la rete avesse “tessuto le lodi dello spettacolo”, omettendo però di condannare gli insulti pronunciati da Corona, che tra le altre cose aveva definito la giornalista “stronza grassa cicciona” e l’aveva accusata di essere sposata con una persona che “ha fatto suicidare una persona”. La frase ha suscitato indignazione, ma l’errore di Lucarelli nel taggare il profilo del tg anziché quello di La7 ha innescato una risposta tempestiva da parte di Enrico Mentana, direttore del telegiornale.

Il chiarimento tra Lucarelli e Mentana

La reazione di Enrico Mentana non si è fatta attendere. Il direttore del TgLa7 ha infatti pubblicato un post sui social, nel quale ha evidenziato l’errore della giornalista, aggiungendo che in quel caso “almeno le scuse sarebbero state doverose”. In risposta, Lucarelli ha replicato con un commento altrettanto piccato, spiegando che si trattava di un semplice errore di distrazione. La giornalista ha anche rimarcato il fatto che Mentana avrebbe potuto semplicemente avvisarla del disguido, senza enfatizzare il suo “stress” e facendo invece notare la scelta del canale televisivo di dare visibilità a uno spettacolo tanto controverso.

Pochi minuti dopo, la situazione ha trovato una rapida risoluzione. Lucarelli ha svelato sui social che la questione era stata chiarita personalmente con Mentana, che l’aveva contattata telefonicamente. “Io ed Enrico Mentana ci siamo sentiti al telefono e ci siamo chiariti. Ho taggato per errore il tg de La7 (era il sito), lui ha provato a contattarmi ma aveva un mio vecchio numero. È stato molto affettuoso e non ci sono strascichi di alcun tipo”, ha dichiarato Lucarelli in una story su Instagram.

Questo episodio, nato da una polemica sui social, si è dunque concluso senza ulteriori contrasti, grazie alla disponibilità di entrambi i protagonisti di risolvere il malinteso in modo civile e pacifico.