La sinistra in piazza per l’Europa, Gasparri all’attacco: “Pd sull’orlo di una scissione, celebrazione di un funerale”

A Roma la manifestazione promossa da Michele Serra e Repubblica, mentre il Pd affronta divisioni interne. Gasparri ironizza: “Seguono nani e ballerine, fanno ridere”

La sinistra è scesa in piazza a Roma, in Piazza del Popolo, per una manifestazione a sostegno dell’Europa, organizzata da Michele Serra e dal quotidiano Repubblica. Un evento che arriva in un momento delicatissimo per il Partito Democratico, reduce dalle tensioni interne sul voto al Parlamento Europeo sul riarmo dell’UE e con una Elly Schlein sempre più nel mirino della minoranza interna.

Gasparri attacca: “Pd sull’orlo della scissione”

A sfruttare l’occasione per attaccare la sinistra è stato Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, che ha affondato il colpo con dichiarazioni al vetriolo:

“Preceduti da nani e ballerine, come nelle peggiori tradizioni, la sinistra si divide su tutto ma si ritrova agli ordini di quello che fu un giornale-partito e che oggi vende sempre meno copie, Repubblica”, ha dichiarato Gasparri, ironizzando sulla platea dell’evento.

Secondo il senatore forzista, il Pd sarebbe vicino a una nuova scissione, con una Schlein ormai in minoranza nel suo stesso partito:

“Fingono di essere tutti per l’Europa, ma la realtà è che la segretaria è sempre più isolata. Cresce il numero di chi, nel Pd, condivide l’Europa vera, quella della Commissione von der Leyen, che sta preparando un programma serio per la difesa europea”.

Il centrodestra pronto a governare a lungo

Per Gasparri, il Pd è in una crisi profonda, mentre il centrodestra si prepara a restare al governo per molte legislature:

“Il Pd è alle prese con la sua ennesima scissione. Intanto, il centrodestra è solido e pronto a governare per molto tempo. Ma loro si trovano tutti intorno a Repubblica per celebrare l’ennesimo funerale di una sinistra che parla di Europa ma boccia le politiche europee”, ha aggiunto il senatore.

Non sono mancati attacchi ironici alla presenza di esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo:

“Seguono un giornalista satirico e, difatti, fanno ridere. Seguono nani e ballerine e diventano le spalle di comici dalle battute trite e ritrite, finite, non a caso, sulle televisioni minori monopolizzate dalla sinistra con la benevolenza di qualche editore amico”.

Pd in difficoltà tra tensioni interne e critiche esterne

Mentre la manifestazione ha voluto rilanciare il messaggio europeista della sinistra, resta il dato politico di un Pd sempre più diviso, con una Schlein costretta a gestire equilibri interni sempre più fragili.

L’attacco di Gasparri è solo l’ultimo segnale di un’opposizione che tenta di approfittare della situazione, mentre il centrodestra appare compatto e proiettato verso una fase di stabilità politica.

Resta da vedere se la segretaria dem riuscirà a rispondere alle critiche interne ed esterne, o se il Pd dovrà davvero affrontare un nuovo terremoto politico.